4 barreras principales para ser vinculable

Cuando se trata de ser unlinkable, hay mucho más a considerar además de contenido aburrido, escritura de mala calidad y diseño de gama baja. De las muchas cuestiones que podrían hacer que los usuarios no quieran vincular a su contenido, aquí hay cuatro principales que veo todo el tiempo: intrusivo intersitials, contenido cerrado, paginación excesiva y diseño vanguardista.

Usted puede encontrar a alguien para defender y en contra de las cuatro de estas barreras, y probablemente vería algunos de esos puntos en los últimos tres casos, pero no estoy seguro de que mucho puede cambiar mi mente acerca de intersticiales.

Intersticiales intrusivos

Sólo han pasado unos meses desde que Google puso en marcha la multa intersticial intrusiva móvil, por lo que todavía no me sorprende ver que se utilizan de vez en cuando, pero en realidad son molesto, en mi opinión. Los intersticiales intrusivos son molesto en dispositivos móviles y en mi computadora portátil.

Forbes.com definitivamente tiene que estar entre los delincuentes más notables aquí, con su “cita y cuenta atrás” intersticial.

Sus citas no me ofenden ni nada, pero si hago clic en un enlace, quiero ver el sitio – no esperar tres segundos (una eternidad!), Y luego tienes que hacer clic en otro botón para decir que realmente, de verdad lo hago Quieren ir al sitio. Eso es como correo electrónico para confirmar que realmente quería anular la suscripción de su boletín de correo electrónico.

Me complace decir que creo que la mayoría de los sitios están prestando atención. Al hacer algunas investigaciones para este artículo, visité varios sitios que habían sido catalogados como intersticiales intrusivos (en varios artículos que rodeaban el tema), y la mayoría de ellos ya no los usaban.

Contenido cerrado

Hablando como propietario de un negocio que tiene que lidiar con un montón de “neumáticos kickers” de web lleva, me encanta la idea de reducir a los clientes graves. Sin embargo, como empresas de marketing SEO y constructor de enlaces como http://marketing-digital.com.ar/ por ejemplo, prefiero los beneficios de no poner contenido detrás de una puerta. Hay una gran pieza sobre cuándo a la puerta vs. cuando no a la puerta que enumera seis buenos ejemplos para cada uno. Por supuesto, usted quiere a la puerta de contenido, como una demostración en vivo o cualquier cosa que es de propiedad, pero gating contenido como una entrada de blog normal es una tontería. Nadie debería tener que ingresar su correo electrónico antes de leer su última publicación en el blog.

En mi caso, el único contenido cerrado que tengo es un e-book donde tienes que introducir tu dirección de correo electrónico para obtener un enlace a la descarga. Si hago citas en el sitio, también abriría ese área. Si tuviera un blog o un video en el que explicara nuestro proceso, no lo haría.

Si bien hay algunas buenas directrices sobre cuándo a la puerta de contenido y cuando no, todavía se reduce a lo que desea de su contenido. La optimización de la tasa de conversión, usabilidad y marketing digital SEO no siempre parecen tan negros y blancos.

Recientemente estuve buscando recursos potenciales de escuela en casa / en línea y corrí a través de este sitio: http://northcarolina.connectionsacademy.com/

Su guía es una guía física que se le enviará por correo. Que, obviamente, cuesta dinero para la impresión y envío, por lo que para conseguirlo, usted tiene que darles alguna información, incluyendo su número de teléfono. Aunque entiendo totalmente eso, no puedo ver realmente nada que quiera ver sin obtener la guía. No puedo acceder al contenido detrás de los enlaces principales de la página principal, ya que lo único que hacen es llevarme a un formulario para solicitar la guía. Eso no es un gran uso de contenido cerrado. Tal vez sólo estoy navegando alrededor, pateando neumáticos, pero ¿por qué no puedo ver un plan de estudios de ejemplo o leer algunas historias de éxito?