5 deliciosos cócteles sin alcohol

Si bien ciertos afirmen que estos son solo para mujeres, absolutamente nadie puede negar que a todos nos cae bien un buen coctel en ocasiones como cuando participas de un curso de cocteleria o bien de un curso de bartender. Son exquisitos, relajantes y idóneos para gozar en compañía de tus amigos, familia y, ¿por qué razón no? solo/a y en la comodidad de tu casa.

Para hacerlos capaces para todos en casa puedes aprender a preparar todos estos y si agradas, agregarle alcohol para darle un toque un tanto más adulto. Algo que si es seguro es que a todos les encantarán.

1. Sangría sin alcohol

La sangría es un coctel muy singular pues no únicamente tienes un exquisito líquido frutal, además de esto tienes trocitos de fruta que morder y es verdaderamente refrescante en una tarde de verano. Dale el gusto s todos de probar esta distinta, mas asimismo exquisita receta sin alcohol.

Ingredientes

dos tazas de agua hirviendo

dos bolsas de té negro

dos palitos de canela

1/2 taza de azúcar

tres tazas de jugo de granada

1 taza de jugo de naranja

1 limón, cortado en rodajas

1 lima, cortada en rodajas

1 manzana, picada en cuadros

tres tazas de agua carbonatada

De qué manera prepararla

1. Pone las bolsas de té y la canela en el agua hirviendo. Deja que descansen a lo largo de cinco minutos.

dos. En una jarra grande, pone toda la fruta picada y vierte el agua con el té y la canela. Colócala en el refrigerador a lo largo de cuando menos 1 hora.

tres. Ya antes de servir viértele el agua carbonatada y ciertos hielos.

dos. Margarita Virgen

Esta es una de las grades preferidas para muchos y es por su sabor acidito que va realmente bien con el tequila. Mas esto no quiere decir que no puede ser para todos, sobretodo para aquellos que todavía están pequeñísimos o bien para los que no se llevan bien con el tequila. Esta fácil receta va a hacer que todos puedan gozarla sin inconvenientes.

Ingredientes

Trocitos de limón, para decorar

Azúcar, al gusto

3/4 taza de jugo de limón

3/4 taza de jugo de naranja

2/3 taza de jugo de toronja

cuatro tazas de hielo

De qué manera prepararla

1. Escarcha vasos con azúcar.

dos. Pone todos y cada uno de los ingredientes en la licuadora y licúa hasta el momento en que se forme un frappé. Sirve en los vasos escarchados.

tres. Hocus Pocus

Esta bebida es tan mágica como su nombre. Ahora que nos aproximamos a las datas de las fiestas de Halloween, es esencial tener ciertas opciones por si acaso organizas alguna celebración o bien te invitan a una. Esta coctel es idóneo para darle ese toque enigmático y temático a una de estas fiestas y además de esto es exquisito y frutal.

Ingredientes

1 1/2 tazas de jugo de piña

1/4 cucharadita de extracto de almendra (o bien 1/2 taza de ron si lo quieres con alcohol)

1/4 cuchara de extracto de coco

tres gotas de colorante vegetal colorado

dos gotas de colorante vegetal amarillo

750ml de jugo de uva (o bien vino blanco)

Arándanos (opcional)

dos cucharadas de azúcar

De qué forma prepararlo

1. Mezcla todo en un enorme tazón y pone un cucharón a fin de que cada cual se sirva al gusto.

cuatro. Mojitos de Pepino

El mojito es uno de mis cócteles preferidos por su sabor fresco y exquisito. El inconveniente es que tomar muchos de estos significa consumir grandes cantidades de azúcar y calorías merced al ron. Hacer este capaz para todos, asimismo hace que puedas gozar de ellos sin tanta culpa. El extra de esta receta es el sabor del pepino, que le va a dar todavía más lozanía a este rico coctel.

Ingredientes

Jugo de 1/2 limón

1/2 limón, cortado para decorar

Hojas de menta o bien yerbabuena

1 cucharada de azúcar o bien stevia

1/2 pepino, hecho puré

3/4 taza de agua carbonatada

De qué forma prepararlo

1. Pone el azúcar en un vaso de vidrio, añade el jugo de limón y varias hojas de menta. Con ayuda de un palo de madera muele las hojas contra el azúcar a fin de que suelten su sabor. Añade el puré y el agua carbonatada y bate un tanto.

cinco. Arizona Sunset

Si te agradan las bebidas dulces esta es para ti. Es idónea para permitir a los pequeños tras un largo día o bien a ti mismo/a asimismo tras un largo día. Además de esto es muy refrescante para esas tardes calurosas.

Ingredientes

Hielo

Granadina

1 taza de Sprite

1 taza de jugo de naranja

Cerezas Maraschino, para decorar

De qué forma prepararlo

1. Pone hielo en 2 vasos y añade un tanto de granadina en cada uno de ellos.

dos. En un tazón mezcla el jugo y el Sprite y distribúyelo entre los 2 vasos.