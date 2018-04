5 errores comunes en la planificación y rediseño de espacios de trabajo

La planificación y rediseño de espacios de trabajo es una cosa que muchos quieren, mas no todos alcanzan a realizar de una forma inmejorable. No importa si estas creando tu espacio de trabajo por primera vez o bien por el contrario estas llevando a cabo una reformulación del mismo, las dos pueden convertirse en una pesadilla si no se desarrollan de una manera conveniente.

Es por esto que conocer los fallos que han cometido otros en el desarrollo de sus oficinas te va a ayudar a eludir cometerlos y a lograr un resultado más perfecto. Sabiendo esto, hoy te mostramos las meteduras de pata más habituales en el diseño de espacio de trabajo para que planifiques la tuya de la mejor forma posible.

Infravalorar tu presupuesto

Esto resulta bastante obvio, pero es indispensable calcular el presupuesto de que se disponga de forma lo más exacta posible, teniendo presente todos lo factores. Una vez sepas cual es tu presupuesto, debes ajustarte en la media de lo posible.

No tomar en consideración un posible desarrollo futuro

Para no tener que estar haciendo continuos rediseños de su oficina es fundamental desarrolla la capacidad de previsión. Determina el género de espacio, los recursos que necesita tu empresa para funcionar y acepta que debes dejar más o menos el 10 por ciento del espacio libre para un posible crecimiento futuro.

Comprar demasiadas cosas

Es fácil caer en el error de adquirir más moblaje y elementos decorativos de los que tu espacio puede aguantar para asegurar una comodidad conveniente. Esto puede suponer la creación de un espacio atestado de elementos que no aportan valor y el peligro de exceder el presupuesto.

No ir de compras

Cuando vamos a comprar un coche no compramos el primero que vemos cuando entramos al concesionario y en el caso del moblaje es igual. Detente y observa los diferentes modelos y posibilidades para elegir de forma adecuada. En EQIN Estudio, podemos ofrecerte un extensa gama de posibilidad de mobiliario de oficina que puede servirte para equipar tu nuevo espacio de trabajo. Visita nuestro catálogo de productos.

No contar con la opinión de tus empleados

Seguramente tus empleado no van a ser los encargados de llevar a cabo el rediseño del espacio, pero indudablemente son los que más de manera directa se verán perjudicados por los cambios. Es por eso que debes contar con su opinión y tomar tiempo para oír sus opiniones y propuestas, las que te permitirán desarrollar un espacio enfocado a la comodidad de tus trabajadores.