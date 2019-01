¿Por qué aprender a bailar Salsa?

Voy a procurar de persuadirte por que aprender a danzar Salsa es lo mejor que puedes hacer por ti y una inversión que vale la pena:

Salsa se baila internacionalmente y te ayuda a conocer gente estés donde estés !

Supongamos que ahora viajas como turista a un país extranjero, solo, y no conoces a absolutamente nadie en la enorme urbe en la que terminas de llegar.

Si puedes danzar un tanto de salsa, todo cuanto debes hacer en el primero de los días es buscar en google para los clubes de salsa en esta urbe, y después ir allá de noche y también invitar a chicas (chicos) a danzar. De esa forma puedes conocer a gente local en poquísimo tiempo y gozar de la noche con baile y música.

La opción alternativa, si no bailas salsa, es ir a un bar, emborracharte y localizar solo turistas.

La salsa es un deporte y pasatiempo que se puede practicar en cualquier una parte del planeta sin siquiera llevar contigo cualquier equipo singular, sin precisar llevar equipo de buceo, equipo de vuelo, nada, solo .

Estas son ciertas ventajas de danzar la Salsa:

La Salsa es entretenida

Los mejores instantes que tuve con la salsa era en el principio, a lo largo de las clases.

Nos divertimos mucho como principiantes por el hecho de que hicimos movimientos jocosos con la música y nos reímos mucho. Las clases de salsa son un ambiente más relajado en comparación con las fiestas de la noche por el hecho de que en las clases de tango y la escuela de tango la gente viene para aprender, esto ocurre en las tardes, inmediatamente después del trabajo y la gente se viste de ropa informal y se halla en un estado anímico relajado.

La Salsa es un deporte excelente

La salsa es un buenísimo deporte aeróbico. Mira a quienes bailan a lo largo de ciertas horas y vas a ver de qué forma sudan. Lo mejor de la salsa es que, sin darte cuenta, puedes practicar deportes a lo largo de horas (por el entretenimiento), no es como el deporte de correr por poner un ejemplo, en el que debes esmerarte, en ocasiones, para motivarte.

Danzar salsa es seguro como un deporte, prácticamente no hay lesiones en comparación con otras disciplinas.

Danzar salsa aumenta la confianza en ti

Esto es en especial cierto para los hombres. Caso de que no lo sabías, en la Salsa (y en todos y cada uno de los bailes en parejas), hombre es el que lidera los movimientos (esto es solo cierto para el planeta de la danza …), conque cuando vas a saber danzar un tanto y enviar el baile, vas a sentir que estás controlando cuando menos una cosa en tu vida.

La salsa es buena de cara al desarrollo de la coordinación y la memoria

De nuevo, esto es singularmente cierto para los chicos.

En la Salsa no hay una coreografía singular a lo largo del baile (por lo menos que estás presentando un espectáculo). Cada canción con un ritmo conveniente puede ser bailado con pasos de salsa en un orden diferente, todo depende de una resolución instantánea del líder (el hombre ). En general, el líder no está siendo consciente del próximo movimiento que hará, es una resolución momentánea.

No obstante, hay combinaciones de salsa a memorizar y con la experiencia los movimientos se hacen más ordenados. Por norma general, las mujeres no mandan el baile, mas todavía de esta forma, las mujeres precisan conocer los pasos y las combinaciones, el justo ritmo, la buena coordinación y deben hacer todo esto con gracia.

En la salsa, escuchas buena música

Para danzar Salsa, solo se precisa canciones con el ritmo conveniente, un ritmo de ocho bits y esto incluye no solo las canciones tradicionales de salsa. Hay una enorme pluralidad de canciones para danzar la Salsa y es el Dj, el que pone las buenas. Bastante gente prefiere canciones de salsa más modernas con un ritmo más veloz. Muchas canciones de reggaetons son buenas para danzar salsa. Por servirnos de un ejemplo, ves esta canción de Remenea y de qué forma se baila salsa con esto acá.

La salsa es buena para conocer hombres y mujeres

Es obvio, no?

Tú no precisas una línea muy elegante para invitar a una muchacha a danzar, es lo más natural a hacer en un club de salsa. Asimismo las clases de salsa es un ambiente natural para conocer a chicas y chicos, el maestro acostumbra a mudar entre las parejas con lo que se llega a conocer a un montón de gente. En verdad, exactamente las mismas personas que están participando en las clases de salsa asimismo llegán a los clubes de noche, con lo que ya vas a conocer a ciertas personas. Tras un tiempo, vas a conocer mucha gente en los clubes de salsa, existen muchos bailadores frecuentes que vienen y asimismo muchos visitantes eventuales.

La salsa es un hobby no costoso

Todo es relativo. Deberás adquirirte una bebida en el club de salsa, mas en la mayor parte del tiempo vas a estar ocupado a danzar (de esta manera lo aguardamos) y no a tomar.

Tomar demasiado es malo para tu baile.

Las clases cuestan dinero, lógicamente, mas no tanto. Ciertos clubes de salsa incluyen una lección inmediatamente antes de la celebración. No es preciso adquirir un equipo costoso para danzar la Salsa.

Ciertas disculpas y miedos que la gente tiene para no danzar Salsa:

Yo no puedo danzar, no tengo una buena coordinación, soy demasiado viejo, demasiado joven

He visto milagros con esto, aun conmigo. Ya antes de comenzar a danzar Salsa este planeta era extraño a mí. Hacía ciertos deportes, mas jamás me vi bailando, el baile era para otro géneros de personas.

Llegué a un club de salsa por casualidad, me agradó lo que vi y tras muchas dudas me uní a una clase y desde entonces, la salsa es una parte de mi vida.

Ciertas personas precisan más práctica que otras, mas todo el planeta puede aprender a danzar.

Acá está mi consejo si consideras que precisas más práctica que otros:

Apúntate a una clase de salsa, formalmente, una vez por semana, y procuras de participar en más clases a lo largo de la semana en exactamente la misma escuela. Lo que deseo decir es que en muchas clases hay un muchacho o bien una muchacha que faltan, por una razón o bien otra. En un caso así, pregúntale al monitor a participar, va a estar feliz de completar la persona que falta (pues no desea que una persona se queda sin pareja) y de esta manera tu conseguirás una práctica auxiliar (sí, debes estar presente ya antes de cada clase y tomar el peligro de que no va a haber absolutamente nadie que falta, mas deseas verdaderamente aprender a danzar Salsa, ¿cierto??).

Al comienzo acostumbraba a participar en clases de salsa a lo largo de 5 o bien 6 días en la semana, solo de este modo llegué al punto de no retorno. Tras eso, se hizo considerablemente más simple.

Soy tímido, no tendré el coraje de invitar a las chicas (chicos) a danzar

¿Y en otras situaciones en la vida sí que vas a tener el coraje?

El entorno de la salsa es más simple para conocer a una pareja por el hecho de que todo el planeta sabe lo que hacen allá (danzar). Es el comportamiento normal de invitar a alguien a danzar en un club de salsa, todo el planeta lo espera.

Se hace todavía más simple en el club cuando ya conoces ciertas personas (de las clases de salsa o bien sencillamente de la gente que viene de manera regular al mismo sitio). Personas de diferentes edades y orígenes vienen a danzar Salsa, y probablemente hallarás a ciertos para danzar. Además de esto, en una enorme urbe, hay múltiples clubes de salsa y cada uno de ellos tiene su carácter, proba todos.

Se puede llegar a un club de salsa solo, es normal.

No tengo un buen tiempo para aprender a danzar

Al comienzo deberás poner el ahínco y dedicar tiempo para pasar ese punto de no retorno, mas una vez logrado ese objetivo, puedes visitar los clubes de salsa solo una vez por semana o bien todavía menos, tu cuerpo no olvidará el ritmo, es como montar en bici.

Epílogo

OK, ahora que sabes la teoría, solo debes comenzar a danzar.

Bien sabes donde debes comenzar, ¿no?

Busca donde se hallan las escuelas de salsa en tu urbe, no te marchas a arrepentir.