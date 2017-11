Así son los ‘looks’ de las Kardashian

¿Quieres copiar el estilo de las hermanas más televisivas? Descubre cuáles son los peinados más sencillos que han encumbrado sus ‘looks’ y apuesta por ellos en tu día a día ¿Quieres copiar el estilo de las hermanas más televisivas? Descubre cuáles son los peinados más sencillos que han encumbrado sus ‘looks’ y apuesta por ellos en tu día a día

Diez son los años que llevan en antena la familia Kardashian, clan que se ha convertido en el más mediático de los últimos tiempos y que ha convertido a sus miembros en iconos de estilos para millones de jóvenes y mujeres de todo el planeta. No solo nos han hecho esculpir nuestros semblantes con maquillaje a base de brochas y técnicas como el contouring, sino también han hecho que nos sumemos a diferentes tendencias por muy atrevidas que fueran. En cuestión de peinados la cosa no cambia, por esta razón para que puedas copiar a estas 5 conocidas hermanas recopilamos los looks que más repiten en su día a día y en internet carpet.

Sencillez: la clave del éxito de los peinados de las Kardashian

Empezamos con la modelo de la familia. Kendall Jenner te ofrece un look idóneo para el día tras día, un semirrecogido que le va a dar un toque de lo más cool a tu look. Partiendo de un pelo con volumen utilizando espuma y secando la cabeza boca abajo con difusor, la top marca, ligeramente, la raya al medio y recoge la mitad superior de su melena en una coleta alta, peinado que su hermana pequeña versiona con 2 coletas en vez de una.

Mas si hay un peinado de los años noventa que volvieron a poner de moda estas hermanas ha sido las boxer braids. Estas trenzas y sus diferentes versiones cobraron un nuevo sentido de la mano de Kim Kardashian, pero ha sido Khloé Kardashian la que más opciones nos ha mostrado llevándolas, por su comodidad, prácticamente siempre que viaja. Si tienes un bad hair day no hay mejor peinado que este. En primer lugar cepilla bien tu pelo para acabar con los posibles nudos y después divide tu melena en 4 secciones para hacer una trenza de raíz invertida (pasando los cabos por debajo a fin de que queden voluminosas) con cada una de ellas llevándolas hasta la nuca. A partir de ahí junta las 2 de cada lateral en uno y prosigue con 2 trenzas de tres cabos normales.

Portaestandartes de las largas melenas, estas hermanas se decantan por opciones fáciles, dejando el mayor protagonismo a sus outfits, de esta forma podemos verlas, en la mayor parte de los casos, eligiendo, como Kim Kardashian, entre un cabello extraliso y unas ondas despeinadas para darle un toque más desenfadado a su look. Para conseguir el primer acabado será preciso usar las planchas, no sin antes aplicar un protector para el calor al que vas a exponer al pelo. ¡Ojo!, no pases más de tres veces exactamente el mismo mechón, si quieres que quede tan plano debes dividir tu pelo en secciones pequeñas y asistirte de un peine de púas finas que vas a deber pasar a la par que las planchas.

Para la segunda opción utiliza unas tenazas y haz ondas incidiendo en medios y puntas y utilizando después los dedos para deshacerlas. No olvides aplicar una buena dosis de laca para fijar el peinado y si quieres un toque de volumen en las raíces cárdalas. Dejándolo caer sobre la cara y quitando volumen en la parte superior te sumarás a una de las tendencias de la época, el Virgin Hair.

No hay opción más fácil y muy elegante para peinar tu larga melena en una noche de celebración que la que te muestra Kourtney Kardashian. Para lograr una coleta alta extra pulimentada debes planchar anteriormente tu cabello, aplicar una dosis generosa de gomina, utilizar un peine de púas finas para distribuir el producto y recoger el pelo en una coleta alta. Si tienes mechones más cortos utiliza horquillas del mismo tono de tu melena para fijarlos.

Para finalizar, para recoger todo el cabello el clan al completo se decanta por el moño alto tupido que tan bien luce Kylie Jenner. Marcando ligeramente la raya al medio, la pequeña de las Kardashian cepilla bien el pelo, lo recoge en una coleta alta, la enrolla sobre sí y la sujeta con horquillas como moño. Ella lo combina con unos pendientes de refulgentes, mas el resto también optan por aros XL, ¿te animas a probar con alguno de ellos?

