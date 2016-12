Consejos para dar regalos corporativos que no pasen desapercibidos

Esta temporada decembrina es una gran oportunidad para dar obsequios de agradecimiento a colegas, proveedores, socios, colaboradores e incluso a personas expertas en la industria en la que se encuentra tu negocio. Esto te ayudará a mejorar relaciones y hablará bien de ti.

Sin embargo, no debes olvidar que aunque no se trate de clientes, esto también debe ser tratado como una estrategia en la que es importante cuidar la imagen de tu negocio y la tuya como emprendedor.

Así que si estás pensando en comprar regalos para otros empresarios o tus empleados, estas son algunas recomendaciones que debes tomar en cuenta para hacer regalos corporativos y que no pasen desapercibidos.

Regala algo que sea útil

Así como cuando buscas un regalo para tus familiares o amigos, trata de regalar algo que se pueda utilizar durante todo el año, como calendarios, relojes o algún otro objeto que sea útil para esa persona.

Si quieres que tu regalo sea valorado y se note tu compromiso, evita comprar artículos económicos u objetos que no tengan utilidad. Recuerda que este tipo de regalos están diciendo mucho sobre tus relaciones públicas.

Personalízalo

Una de las principales cosas que debes evitar es que el regalo sea tan general que le hagas pensar a esa persona que fuiste dando el mismo regalo a otros. Si es posible incluye una nota firmada por ti, y cuando se trate de regalos a proveedores trata de incluir el nombre de tu empresa.

Sé discreto

No tienes que gastar grandes cantidades de dinero para hacer regalos decentes, muchos empresarios creen que deben tirar la casa por la ventana con sus colegas, pero no siempre tiene que ser así. Los gestos de agradecimiento deben ser discretos, sencillos y, sobre todo, sinceros; de lo contrario corres el riesgo de hacer algo que sea perjudicial para tu marca.

Utiliza tu negocio

Si no estás en posición para comprar obsequios, considera sacar provecho de lo que vendes. Una forma de no gastar en compras es obsequiar lo que hace tu empresa, si vendes un servicio obsequia un mes o unas semanas gratis, y si son productos encuentra una forma elegante de envolverlos y dar cortesías. Todo esto te costará menos y es una gran oportunidad para que alguien más pruebe tu producto.

Pero debes tomar precauciones con esto, trata de que tu obsequio no se vea demasiado comercial, pues de lo contrario no podría parecer un regalo. Es posible que esta opción no sirva para todos los tipos de negocios, todo dependerá del tipo de producto que ofrezcas y del sector en el que te encuentres.

Verifica las políticas corporativas

Algunas empresas u oficinas tienen reglas muy específicas sobre lo que pueden recibir o usar en su espacio de trabajo, asegúrate de conocer si no hay alguna restricción con lo que vas a enviar. Con esto, también podrás asegurarte de enviar algo más personalizado.

Considera las diferencias culturales

Actualmente vivimos en comunidades multiculturales, es posible que te encuentres haciendo negocios con empresarios japoneses, canadienses, argentinos, etc. Debes considerar que muchas culturas tienen diferentes costumbres o ideas sobre los obsequios, por ejemplo, en China un regalo nunca debe ser envuelto en blanco.

Toma en consideración esto al momento de elegir un regalo.

Utiliza la envoltura adecuada

Así como el regalo es importante, la envoltura también lo es. No hay nada peor que un “olvidé envolverlo”, eso refleja la poca importancia que le dedicaste. Esto no significa que gastes demasiado en una envoltura profesional, más bien se trata de presentar el regalo decentemente.

Considera entregarlos personalmente

Si tu lista de personas de obsequios es pequeña, considera la idea de hacer las entregas personalmente. Trata de entregarlos en alguna reunión o agendar una visita para hacerlo, esto hará que estas personas te tengan en mente.

Pero si tu lista es grande, una nota firmada con tu envío será suficiente.

Considera los días de descanso

Lo mejor es que los regalos empresariales, como por ejemplo llaveros personalizados, se entreguen en el lugar de trabajo, así que planea con anticipación las entregas y olvida por completo la idea de enviarlos en los días festivos. Recuerda que muchas empresas toman días de descanso, así que si es posible programa las entregas un par de días antes.

Regalos para tus empleados

Esta temporada también es una excelente oportunidad de demostrarles a tus empleados cuánto los valoras. Muchas empresas otorgan valiosas bonificaciones u otros beneficios durante esta temporada de fiestas, pero es posible que tu negocio todavía no esté en esa situación. Así que una buena opción es buscar obsequios económicos y útiles que te ayuden agradecerles por su colaboración a lo largo del año.

Estas son algunas recomendaciones e ideas:

Puede ser difícil buscar un regalo personalizado para cada miembro de tu equipo, así que trata de encontrar aquel que pueda ser útil para todo tipo de personas, incluso puedes pensar en diferentes tipos de regalos por departamento.

Evita obsequiar algo que sea esencial para el trabajo o que es responsabilidad de la empresa proveer. Por ejemplo, no es una gran idea obsequiar un nuevo escritorio o equipo de cómputo nuevo, son regalos no compras de oficina.

A menos que se trate de algo realmente creativo o interesante, procura no regalar algo que termine en sus escritorios. Selecciona un regalo que tus empleados vayan a utilizar realmente, puedes pensar en tarjetas de regalo para su cine local, regalar suscripciones a algún servicio como Spotify o Netflix, etc.

Al entregar los regalos, no olvides decirles que estás agradecido por su trabajo, esto te ayudará a reforzar la confianza y a motivar a tu equipo a seguir esforzándose para lograr cada vez mejores resultados.

Evita los favoritismos, si vas a obsequiar algo, procura regalar lo mismo a todos. Lo peor que puedes hacer es hacer evidente que valoras más a un empleado que a otros, eso puede afectar el trabajo en equipo.

La mayoría de los empleados aprecian los días libres, así que es una buena opción que no te costará mucho dinero.

Hacer regalos a tus socios o empleados es una excelente forma de mantener relaciones, asegúrate de dar algo útil y significativo para que valga la pena tu esfuerzo.

¿Tienes otras sugerencias para maximizar el valor de los regalos que darás esta temporada navideña? Compártelas con nosotros en los comentarios.

