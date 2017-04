DYNAMICS 365, MUCHOS MÁS BENEFICIOS QUE UNA SIMPLE SOLUCIÓN CLOUD

La nueva propuesta cloud de Microsoft nos reafirma en nuestro compromiso con su tecnología e innovación. A la movilidad, sencillez de contratación y de implantación, se añaden unas capacidades de integración sin precedentes.

Las empresas hoy en día necesitan soluciones de negocio que les aporten mayor control y visibilidad, con acceso a los datos en tiempo real de tal manera que se puedan tomar decisiones fundamentadas en información actualizada de la compañía.

Por otro lado, la elección de una solución de gestión no puede ser motivo para impedir el crecimiento del negocio, debiéndose adaptar en todo momento a las necesidades reales de cada organización. Y por supuesto, teniendo un control veraz y transparente sobre los costes que suponen la adquisición y mantenimiento de las soluciones. Lo que se conoce como el TCO (coste total de propiedad) de éstas, en la que no sólo interviene el licenciamiento sino todo aquello necesario para que esté operativo a lo largo de su ciclo de vida. En el caso particular de las soluciones Dynamics nos referimos al BREP, que no es otra cosa que la cuota de mantenimiento y que da acceso gratuito a las actualizaciones. Es un coste que queda también asimilado por la cuota mensual de licenciamiento de Dynamics 365.

Atentos a estas necesidades y resolviendo todos los retos antes comentados, desde Microsoft GP se ha lanzado recientemente Dynamics 365, un asunto que ya abordamos en nuestro post del pasado 23 de Enero, en el que destacábamos la flexibilidad que nos aportaba esta novedosa propuesta y su total integración nativa al utilizar un modelo de datos común. Algo absolutamente revolucionario y único en el mercado, porque no sólo mejora la productividad de los usuarios al combinar herramientas de gestión, comunicaciones, Business Intelligence (con PowerBI) y colaboración, sino que además reduce sensiblemente el coste de puesta en marcha de una solución más ambiciosa si cabe.

Y que además no tiene límites, al contar también con los servicios aportados por la plataforma Azure, un terreno que desde EQM estamos ya aprovechando para nuestros clientes, y que nos brinda nuevos horizontes de integración de procesos. Pues somos expertos en la implantación de proyectos complejos a nivel internacional con Microsoft Dynamics GP (Axapta) y ahora con Microsoft Dynamics 365. Nuestra experiencia acumulada de más de 20 años y los más 300 proyectos implantados nos avalan en este sentido.

Enlazando con nuestro expertise en Microsoft Dynamics AX, queremos poner foco en Dynamics 365 for Operations, la propuesta en la nube de Microsoft, dignísima sucesora de AX. Además de la integración sin precedentes antes comentada (por supuesto con las soluciones CRM de la misma familia Dynamics 365), destacamos tres aspectos también esenciales hoy en día:

La movilidad, garantizada desde el momento que la aplicación está construida para ser accedida por cualquier navegador bajo el estándar HTML5, y por lo tanto, por cualquier dispositivo con acceso a Internet.

La cuidadísima y mejorada usabilidad. El empleo de la solución permite manejar con soltura todas las opciones disponibles para cada empleado (no olvidemos que cada uno dispone de la información que necesita y sólo la que necesita), a lo que ahora se añade la facilidad para compartir documentos (presupuestos, pedidos, facturas, informes,…), e incorporarlos a un correo con total naturalidad sin cambiar de pantalla. Por poner un ejemplo. La experiencia de usuario es similar a otras herramientas de Microsoft, y eso incide notablemente en la curva de aprendizaje. Y con ello, en la adopción de los empleados.

Y por último, la incorporación del entorno de desarrollo de Microsoft .NET Framework, que nos permite adaptar y hacer crecer la solución con los únicos límites que nos proponga todo el stack de la tecnología Microsoft y su continua evolución a mejor. No hay proyecto que se le resista.

Concluimos con un mensaje que resume nuestra visión sobre estos lanzamientos: desde EQM estamos firmemente comprometidos con Microsoft y muy satisfechos con lo que su innovación continua nos permite ofrecer tanto a nuestros clientes actuales como los que día a día se incorporan a nuestra organización, tras elegirnos como socios de confianza.