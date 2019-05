Enseñanza a distancia

En la modalidad “a distancia” existen clases de canto , clases de piano , también clases de música normalmente (todas y cada una de una hora de duracion ) y clases de canto y piano combinadas ( de una hora y media ) .

Todas y cada una de las clases son individuales

Las clases presenciales por diferentes motivos , en ocasiones por la distancia que existe hasta el maestro, la carencia de maestros que en ocasiones puede llegar a haber en la zona en que radicamos , el no ajustarse ellos en muchos casos a lo que buscamos de verdad aprender también , el tiempo que tenemos para trasladarnos hasta donde el maestro enseña y también en el caso en ocasiones de chicos pequeños y a fin de que los progenitores no deban llegarse hasta el estudio del maestro todas y cada una de las veces es que a veces resultan sumamente practicas las clases por Skype entre otras muchas cosas por sobre las clases presenciales . Es por este motivo que desde hace algún tiempo he incorporado las clases a distancia .

En este tiempo de contacto con el pupilo lo que intento hacer es de entrada que pupilo se olvide realmente de que estamos lejos concentrandonos en lo que tenemos basicamente para aprender , tratando de llevar la clase “lo pero semejante y afín a una clase presencial aquí en el estudio posible…” sumando a exactamente las mismas , inclusive , el apoyo incesante de correos electrónicos a lo largo de toda la semana en lo concerniente a la evolucion de los ejercicios que son mandados en formato MP3 grabados, pdfs , words como así también las consultas generales por e mail , que son contestadas siempre y en toda circunstancia a la brevedad a fin de que el trabajo del pupilo no deba aguardar una semana hasta la proxima clase.

Lo que se destaca aquí es el contacto en forma directa entre el pupilo y el maestro todo el tiempo que dura la clase .

Se fija de entrada un día y horario con el pupilo (como se hace en el caso de cualquier tipo tradicional ) y una vez acordados entre los dos exactamente el mismo , se efectúa el deposito bancario (si esta resulta ser la opción alternativa pero viable de pago o bien sino más bien se considera Paypal , Western union , Rapipago , entre las posibilidades) pertinente por mes de clases (si nos hallamos ya avanzado el mes se abona únicamente la parte proporcional , sin cobrarse tampoco ningún género de inscribe anterior auxiliar) y una vez acreditado exactamente el mismo tanto pupilo como maestro nos conectamos en el horario anteriormente establecido ( teniendo presente también las diferencias horarias entre paises si las hay ) y se empieza así a trabajar desde la comodidad de la casa de cada uno de ellos, sitio de trabajo , estudio, casa de amigo, etc .al igual que si se concurriese aquí a el estudio en forma presencial.

Utilizo para esto la plataforma de descarga gratis Skype .

Mi nombre de usuario en Skype es mi correo electrónico cantoypiano@hotmail.com por si acaso queres que te agregue y tener una charla demo en línea anteriormente ya antes del inicio de las clases . Seria esencial aclarar que me conecto a Skype únicamente para las clases con cada pupilo con lo que si se tiene interes en sostener una charla anterior por esta vía será recomendable pedirlo anteriormente por e mail.

Con esta modalidad de estudio uno tiene mayor posibilidad de ordenar así las clases a su conveniencia en días y horarios pudiendo elejir así para estudiar los instantes pero recomendables del día para cada uno de ellos , cuestion que en ocasiones puede representar , de manera conjunta con los viajes hasta el maestro tanto de ida como de vuelta un auténtico “ahorro de tiempo y dinero” , que en ocasiones ninguno de manera casual no nos sobra a propósito…!!