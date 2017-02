Filosofia SEO: Las 5 virtudes del SER

La filosofía es aplicable a cualquier ámbito de la vida, el posicionamiento SEO incluido. Si eres un profesional que quiere dedicarse a esto, debes tener en cuentas las 5 virtudes del SER, que desde un punto filosófico te van a ayudar a hacer bien este trabajo.

Conocimiento

El profesional SEO necesita formación, mucha formación. Algunos profesionales cometen el error de que al aplicar una estrategia SEO con éxito se piensan que ya saben todo lo que necesitan para ser competitivos. El error se origina en el hecho de que el posicionamiento SEO se basa en algoritmos de empresas tecnológicas en constante evolución. La formación constante y obtención de nuevo conocimiento no es ninguna opción.

Paciencia

Al estar basado en algoritmos que escapan a nuestro control, la paciencia en el posicionamiento SEO es la virtud que permitirá al profesional distinguir entre una estrategia en desarrollo y otra fracasada. En el blog hablamos de los espacios temporales en esta profesión, algunos no del todo delimitados, pero muchos de ellos bastante claros para saber en todo momento cómo deberíamos actuar.

Constancia

Google y el resto de buscadores buscan una constante del mundo virtual. Realizar una acción puntual, por muy agresiva o potente que sea, no te va a servir en posicionamiento SEO a largo plazo. Si escribes un blog importa más que escribas 1 vez al mes durante 1 año que 12 días seguidos y no volver a publicar nunca más. Esa misma constancia se aplica al resto de la estrategia de indexación, creación de páginas, etc.

Dedicación

Muchos profesionales del SEO buscan ese botón mágico, con el que es posible realizar miles de funciones digitales al mismo tiempo, que permiten por ejemplo completar una base de datos o crear infinidad de páginas. Ese botón no existe. Y los mecanismos similares que permiten un ahorro considerable de tiempo, en la mayor parte de las ocasiones sólo constituyen una estrategia débil e ineficaz. A la larga, hacen perder todavía más tiempo.

Observación

“Poca observación y muchas teorías llevan al error. Mucha observación y pocas teorías llevan a la verdad.” El biólogo y escritor francés Alexis Carrel es autor de esta y muchas otras frases que pueden ayudarte a enfocar tu vida en general y el posicionamiento web SEO en concreto, de una manera más aprovechable. La observación de otras páginas web, foros y redes sociales, permite identificar los cambios de conducta SEO que cada entorno está aplicando. Al mismo tiempo podrás ver si tienen éxito, si tienen cosas en común, en qué están fallando. Con esta información basada en la observación, con sólo una estrategia de diseño web SEO adecuada que plantees, obtendrás el éxito.

