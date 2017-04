¿Cómo funciona la impresora LG Pocket Photo?

Por: Daniel Villalobos LG Pocket Photo permite que puedas tener tus momentos inolvidables al instante. Después de la sensación que ha generado LG Pocket Photo, te podremos proporcionar respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes. Otras marcas han proporcionado durante mucho tiempo la comodidad de la impresión instantánea. Sin embargo, LG Pocket Photo lleva

Otras marcas han proporcionado durante mucho tiempo la comodidad de la impresión instantánea. Sin embargo, la impresora laser color LG Pocket Photo con cartuchos hp lleva la impresión instantánea más allá en la era digital. Primero, resuelve el problema de la “única copia” de las cámaras fotográficas de autorrevelado existentes. Digamos que tomas una foto con tus amigos del colegio o la universidad en la graduación, día que recordarás por siempre como un día especial. Sería una pena terrible si solo uno de ustedes pudiera quedarse con ese recuerdo en una fotografía. Sin embargo, con LG Pocket Photo puedes imprimir tantas copias de la misma foto como quieras para atesorar.

La segunda ventaja sobre la cámara tradicional de impresión instantánea es que las otras cámaras no tienen previsualización. Con LG Pocket Photo, puedes tomar tantas fotos como quieras, escoge la mejor, y entonces imprímela y eso es todo.

LG Pocket Photo tiene una rápida velocidad de impresión por minuto, tomando solo 45 segundos desde apretar el botón de impresión a una perfecta foto impresa. Ya no tendrás que agitar enérgicamente una foto para revelarla, con la esperanza de haber capturado el momento justo.

Es muy económico, así que los usuarios no se agobiarán con los costos de mantención. Específicamente, LG Pocket Photo tiene el método ZINK (Zero tinta o Zero Ink en inglés), el cual está disponible para producir imágenes por aplicación de calor, en un tipo especial de papel para imprimir, el papel fotográfico ZINK, que contiene moléculas de colorante. Los usuarios no tendrán que pagar gastos adicionales por tinta o por un cartucho.

El papel fotográfico ZINK es más barato que el papel que usan otras marcas, así que puedes compartir tus fotos con todos tus amigos.

Pocket Photo es muy liviana para llevarla, pesa casi lo mismo que tu smartphone. También es muy pequeña, así que puedes ponerla solo dentro de tu bolsillo o incluso en una cartera y siempre llevarla contigo.

LG Pocket Photo se conecta con cualquier cargador USB, así que no importa dónde estés. Es fácil ponerse en marcha de nuevo en poco tiempo.

En términos de conexión con tu smartphone, el LG Pocket Photo se sincroniza con tu smartphone inalámbricamente por medio de tecnología NFC. Para conectar, simplemente etiqueta tu Smartphone en LG Pocket Photo, y tu Smartphone iniciará la aplicación de Pocket Photo automáticamente.