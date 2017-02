Guerra de promociones para impulsar la venta de autos cero kilómetro

Si hace casi un mes los empresarios locales de las concesionarias de autos destacaban la conformación de un “escenario ideal” para aquellos que están planeando cambiar su vehículo, donde abundaban las distintas ofertas, bonificaciones y facilidades de pago puestas en marcha por las terminales, ahora ese panorama se ha profundizado con el lanzamiento en estos últimos días, de agresivas estrategias de descuentos y promociones que lanzaron al mercado las automotrices, con el firme objetivo de generar más ventas de 0 km.

Si bien desde diciembre pasado, según los empresarios locales del rubro, “los usados bajaron entre un 10 y un 25 por ciento los precios” y así estiraron la brecha con las unidades 0 km “que en comparación de diciembre pasado aumentaron su precio casi un 25 por ciento”, ahora las automotrices pusieron a disposición de los clientes bonificaciones que en casos llegan hasta $ 50.000 (alrededor del 20% del precio de lista, dependiendo del auto) y tasas de financiamiento al 0% por hasta 24 meses en algunas unidades 0 km.

En este contexto, desde el sector automotriz afirman que ciertos modelos se están comercializando al público a precio de fábrica.

Según Ricardo Salomé, del grupo local Galia y tesorero de Acara (Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina), “las condiciones para comprar autos nuevos mejoraron muchísimo y eso hace que más gente se anime a acceder a la unidad nueva y dejar de lado los usados cuyos precios siguen siendo elevados en muchos casos”.

“Es por eso que algunos que buscan usados no tan viejos, terminan volcándose al 0”, sostuvo.

La industria automotriz está golpeada por la crisis económica brasilera y sus excedentes de productos, dentro de un mercado local de recesión y dólar estable. Es un escenario donde los autos adjudicados nacionales no encuentran mercado de exportación, a la vez que existe una lenta pero constante apertura de las importaciones de vehículos.

Los comerciantes del ramo también destacaron que “la decisión del Gobierno de devaluar y abrir las importaciones del sector, hizo que las terminales volvieran a contar con unidades 0 km para entregar. Así se pasó de no tener stock y pedir sobreprecios para vender un 0 km, a contar con grandes rebajas y planes adjudicados de financiamiento”.

Al analizar el mercado, Salomé explicó: “Casi todos los compradores entregan su auto usado como parte de pago de un 0 km y al generarse un gran stock de modelos de segunda mano, esto impacta en las ventas. Este exceso de oferta de usados está afectando ahora al mercado de los 0 km que no sólo tienen grandes ofertas e incentivos, que incluyen rebajas de hasta el 20 por ciento en los precios de lista, sino que además las fábricas ofrecen planes de ahorro adjudicados que en algunos casos aplican tasas cero al 9,9 por ciento”.

“SIGUEN CAROS”

No obstante, para algunos especialistas “los coches continúan siendo caro en nuestro país”, y argumentan que existen pocos modelos por debajo de los $200.000.

En ese segmento de precios se encuentran: Chery QQ Light Security, el Fiat Nuevo Uno Cargo y el Mobi, Nissan March Active Pure Drive, Renault Clio Mio 3P Expression y 5P Confort, Clio Works, los Gold Trend 3P y 5P MY 17 y el VW UP).

Y más allá de que el precio final depende siempre de la concesionaria (con un margen estimado del 16%), los valores de los automóviles aumentaron por debajo de la devaluación de comienzos de año y de la inflación acumulada en los primeros siete meses (32%). Así, hasta julio, los vehículos experimentaronsubas promedio de 22,5%, de acuerdo a lo señalado por la industria.

MARCA POR MARCA

En primer término, Volkswagen lanzó para este mes de agosto una bonificación de $ 20.000 en su precio de lista sugerido al cliente en la Amarok Trendline 4×2 MT; también de $40.000 en el Polo; $ 30.000 en el Fox; $ 6810 en el UP!, y $ 27.000 en el Vento 2.5 Advance Plus.

Asimismo, la Amarok (que se produce en la planta de Pacheco) posee varias alternativas de financiación con tasas de hasta 0% en 18 meses, con un monto máximo a pagar en cuotas de $ 200.000, y de 20,9% a 36 meses, según indicaron fuentes de marca alemana.

“Las tasas de financiación son muy convenientes, es el momento para poder pagar en cuotas sin intereses que a la larga todo lo encarecen”, sostuvo un comerciante del sector.

Siguiendo con los precios, General Motors, afirmó que la red de concesionarios Chevrolet ofrecerá este mes los modelos Onix LT a $223.989 (bonificación de $ 41.900), la versión LTZ manual a $ 242.773 y la versión automática a $ 255.524, mientras que la LT del Prisma se ofrecerá a $ 233.399; la versión LTZ manual a $ 248.724 y la automática a 265.129 pesos.

En este caso, se trata de bonificaciones del 15%. Los clientes además pueden acceder a financiamiento a 24 meses a tasa 0 por ciento, según se indicó.

El departamento comercial de General Motors, también informó que “de igual forma ofrecemos la Tracker LTZ FWD y el Spin LT manual a 24 meses sin intereses (tasa 0%) con los siguientes precios sugeridos: Spin LT MT a $ 320.000 y Tracker LTZ FWD a $ 394.000”.

PEUGEOT, RENAULT Y FIAT

Por su parte, Peugeot puso en marcha este mes un plan especial integral de venta de vehículos 0 km con beneficios “muy competitivos para los clientes”, indicaron sus responsables.

Entre ellos, se destaca la tasa 0% hasta 24 meses para toda la gama y una bonificación especial de $25.000 para los modelos de producción nacional 308 Feline THP y 408 Allure 2.0 y Allure plus THP.

En Renault, en tanto, hay ya disponibles descuentos de $ 30.000 en el Duster, el Mégane III, la Kangoo, el Fluence y el Master, y de $20.000 en el Clio, el Sandero y el Sandero Stepway.

Desde FCA (Fiat Chrysler Automobile) señalaron que “el mercado está mejor que lo que esperábamos. Pasamos de un mercado de demanda a uno de oferta”, explicaron. Y recordaron que la emana pasada salió la campaña de venta del Fiat Mobi con un financiamiento a tasa 0% en un año, con un tope de hasta $ 100.000, es decir que se financia casi el 50% del vehículo.

FORD, MERCEDES Y CITROEN

Desde la oficina de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Ford Argentina, indicaron que “no subimos los precios de ningún modelo, excepto el de la Ranger”, e hicieron saber que “estamos dando con el Banco ICBC tasas de 0% en doce meses y de hasta 19%, dependiendo del modelo y el plazo”.

Los autos de alta gamma también ofrecen ventajas en su precios para los clientes. Por caso, Mercedes-Benz, también hace descuentos. El A 200 Automático Urban, que antes costaba US$ 43.500, ahoracuesta US$ 42.300. Por otro lado, el C 250 Automático Style, que costaba US$ 63.000, ahora está a US$ 59.900.

Por último, Citroën presentará en el mercado una bonificación de $ 30.000 en los modelos C3, C3 Aircross, y el furgón Berlingo.

La tasa de interés es de 0% en dos años “sin gastos de otorgamiento”, explicaron en la marca del grupo PSA.

Por ejemplo, el Citroën C3 Aircross, que cuesta $ 295.000 (precio de lista) se vendería a $ 265.000 al concesionario. Con el agregado del margen del punto de venta, el auto se estaría vendiendo casi el precio de fábrica, se indicó.