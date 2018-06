Hoy la realidad es distinta. Si bien no ocupan un porcentaje de importancia en el total de la oferta de franquicias en este país, hay experiencias muy exitosas y las posibilidades de la llegada de otras marcas extranjeras se reactivaron.

Para no continuar con la misma cantinela de siempre, lo de la década del 90 ya fue. Tras todos y cada uno de los análisis, la conclusión de la salida de las franquicias internacionales en Argentina fue la carencia de adaptación a los gustos y costumbres de nuestros consumidores. Mas esto no le pasó a todas y cada una la que apostaron por el país, siendo McDonald’s el más claro de los ejemplos (hoy día con 220 locales).

Los índices nos muestran que somos el país latino con el menor porcentaje de franquicias internacionales, en frente de las nacionales. La relación el día de hoy es 10/90, o sea, solo un 10 por ciento de la oferta total de franquicias son de origen extranjero. Mas, ¿Cuáles podrían ser los motivos de esta situación? Varios. El más trascendente fue que las compañías argentinas no atribuyeron al sistema de franquicias el motivo del descalabro de las extranjeras, cuando en realidad el franchisingtomó impulso gracias a su venida. Todo lo opuesto, lo adoptaron. Otra razón es que, en contraste a otros países de Latinoamérica, excepto México y Brasil, el franchising se impulsó recién a mediados de la década del dos mil y, en general, cuando arranca lo hace de la mano de franquicias importadas. Además, no acusar a los temas económicos y de falta de seguridad jurídica de la Argentina, sería una falta de respeto a los lectores.

Ahora bien, si hablamos de la actualidad, hay que decir que las marcas extranjeras que están en nuestro país son eminentemente de USA, Brasil, España, Francia y Perú y ciertos casos aislados de otros países, como Le Pain Quatidien, de origen Belga.

Como dato informativo se han aplicado todos los métodos conocidos de expansión internacional en la llegada de marcas internacionales a la Argentina, desde grupos que tienen la Máster Franquicia para toda América Latina, máster franquicia sólo para el país y en ocasiones acompañada por algún otro país vecino; desarrolladores de áreas (Subway), joint venture o inversión propia. Cada quien escogió la forma que más le convino.

Las franquicias americanas son por todos conocidas y con fuerza posicionadas en el fast food. Está la ya citada McDonald’s (doscientos veinte locales) y las operadas por el grupo mexicano Alsea (Burger King, Starbucks, P F Chang`s) y las del conjunto argentino Degasa (Wendy`s y KFC), con 4 locales cada marca. Mención singular es el caso de Subway, que después de 2 intentos, volvió en el dos mil nueve, logrando adaptarse a nuestra idiosincrasia y el día de hoy posee 175 puntos de ventas, pretendiendo superar a MCD en cantidad de tiendas en no un buen tiempo. Existen asimismo otros rubros donde las compañías americanas tienen fuerte presencia, como los hoteles y las rent a car. Con gran performance en los últimos 10 años, figura Remax, que revolucionó la actividad de las inmobiliarias en este país.

Hay franquicias brasileiras desde hace ya un tiempo, por ejemplo, IGUI con sus recientes 10 años en Argentina. Fisk, el instituto de Inglés con más de 50 centros por todo el país. Encuentra, es otra cía. Verde amárela, con muchos puntos. Las zapaterías Vía Uno y Carmen Steffens son muy conocidas por nuestras mujeres.

Las franquicias españolas de mayor destaque en nuestro país son los supermercados DIA por cien , con cerca de cuatrocientos locales, d-uñas, recientemente instalada y la conocida Zara, con varios locales en Argentina.

Las franquicias peruanas, que llegaron tras el dos mil, tienen presencia esencialmente por la excelencia de su comida, hoy considerada la segunda a nivel mundial. Tal es el caso de Osakaque tiene dos restoranes y el afamado La Rosa Náutica, que es explotada por Hope Funds, un fondo que asimismo administra el Hard Rock en nuestro país.

Francia, de la mano de 5 a Sec con prácticamente veinte años en el país y con ciento cincuenta locales, lidera el mercado de las tintorerías o “del cuidado de la ropa”, como le gusta decir a ellos. Brioche Dorée, con más de veinte locales, mayormente ubicados en shopping y con fábrica propia. L`Occitane es otra marca francesa con presencia local y en el rubro de los supermercados. También se habla por los codos del lanzamiento de las franquicias de Carrefour. Por otra parte, hay grupos que operan en el retail (sobre todo en el rubro de la vestimenta) que adquirieron licencias de otras marcas, como por poner un ejemplo el que explota Macowens, que también adquirió la marca francesa Carven, o bien la compañía argentina Distrinando que, además de operar Le Coq Sportif, posee la licencia y fabrica marcas de calzado italianas, brasileiras y hasta las misma Cross.

Kumon, de origen Nipón, es otro de los que supo amoldarse. Especializados en la enseñanza de matemáticas, tienen 40 centros en el país.

Parece una lista importante de franquicias internacionales, mas realmente no lo es. Convengamos que en estos 20 años, tras las experiencias vividas en los 90, la Argentina no supo crear las posibilidades para que vengan marcas internacionales, y cuando lo hicieron, tampoco supo retenerlas. Factores como la falta de incentivos, inseguridad jurídica, imposibilidad de remisión de regalías y dividendos, trabas a la importación, etc, resultaron determinantes para que este país no estuviese en los primeros puestos en los planes de expansión internacional de marcas que sí fueron a países con menor potencial, pero con los brazos abiertos.

La tendencia pareciera comenzar a cambiar cuando en el exterior, e incluso acá mismo, se comienza a charlar del posible arribo de marcas extranjeras, sabiendo que hay mejores condiciones para percibir franquicias internacionales. La llegada de marcas foráneas no implicará que hundamos a las locales. Todo lo contrario. Si no, pregúntenle acerca del desarrollo que tuvieron las marcas de cafeterías nacionales desde la venida de Starbucks. O al crecimiento de Mostaza, a pesar de estar compitiendo con las grandes multinacionales. Y, por otro lado, son mayormente empresarios locales los que las quieren traer, en contraposición a las que desean venir. Pero no por esta razón dejan de ver qué posibilidades tienen en nuestra bendita Argentina.