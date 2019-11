LOS PROS Y CONTRAS DE VAPEAR: LA GRAN DECISIÓN

Vapear es una opción alternativa noventa y cinco por ciento más saludable a fumar cigarros equivalentes. La vaporización electrónica, o bien el vapeo como ahora se conoce, se ha vuelto popular en los últimos tiempos, y como todo, tiene ciertos beneficios y ciertas desventajas. Este artículo tiene como propósito facilitar una lista de los pros y los contras de vapear.

Pros de vapear cigarros electrónicos

Distanciarse de los malos olores

Aunque vapear pareciese afín a fumar cigarros tradicionales, resultan ser 2 cosas muy, muy diferentes. Los fumadores arrastran consigo todo el día el terrible mal aliento, el desapacible fragancia en la ropa, en la piel y en el pelo, al paso que a los vapeadores los rodean olores más agradables como olores frutales, postres y dulces.

Además de esto, el vapor proveniente del los vaporizadores es muy, muy diferente del humo producido por los cigarros equivalentes. Las partículas del vapor y del humo son diferentes en su composición química. Las partículas del humo son substancias cancérigenas al tiempo que las del vapor son casi inofensivas, en verdad una investigación reciente revela que vapear en espacios cerrados tiene poco impacto.

Recobrar la salud

Muchos fumadores se hallan sin esperanza de ejercitarse para prosperar su salud y su condición física, cayendo en un círculo vicioso de obesidad, depresión, problemas médicos y, lo peor: fuman poco a poco más.

Consideran un desperdicio de tiempo hacer ejercicios por el hecho de que son siendo conscientes del grave daño que causa el hábito tabáquico a la salud. La larga lista de substancias dañinas y tóxicas en los cigarros tradicionales, claramente, hacen al vapeo una alternativa considerablemente más saludable.

Sentirse mejor

La gente que se ha alterado al vapeo no se fatiga de charlar de los pros de vapear, como por servirnos de un ejemplo, recobrar el sentido del gusto y del olfato, tener una piel saludable, menos irritabilidad, tener considerablemente más energía que cuando fumaban, entre otros muchos. Otros exfumadores apuntaron beneficios auxiliares de vapear como padecer menos nauseas, tener menos tos, mejor y mejor circulación de la sangre.

Ahorro de dinero

Ciertas personas tienen la idea de errada de que vapear es más costoso que fumar debido al costo del kit de comienzo de vapeo. Hay muchos kits para empezar a vapear con costes cerca de veinte euros, los que te dejarán aprovechar los pros de vapear en poquísimo tiempo.

Después de adquirir un cigarro electrónico o bien vaporizador personal, solo requerirás y también-líquido y mudar la resistencia cada dos o tres semanas. Un vaper promedio gasta unos sesenta euros por mes, al paso que un fumador gasta el doble.

Más pluralidad

Esta es el beneficio más entretenida de vapear. Puedes localizar y también-líquidos en casi todos los sabores imaginables y niveles diferentes de nicotina. Además de esto, hay una enorme pluralidad de modelos de vaporizadores personales, con lo que seguro hallarás uno que vaya con tu estilo.

Ajustes adaptados

El vapeo ofrece diferentes formas de vapear. Caladas más abiertas, más cerradas similares a las del cigarro tradicional, aproximadamente vapor, más sabor, densidad, niveles diferente de nicotina. Vapear es una experiencia personalizable que se amolda a las necesidades de cada cigarrillo electronico ego.

Aceptación Social

Vapear es socialmente más admitido que fumar eminentemente por el fragancia que despide. El humo del cigarro no solo es desapacible, sino asimismo daña a los fumadores pasivos. El vapeo aparte de generar un fragancia agradable que se disipa en segundos, no daña a los espectadores. La gente cada vez está más siendo consciente de esto, y por tal razón, en ciertos sitios donde no es tolerado fumar es posible vapear.

El placer de vapear

Vapear es una actividad entretenida y agradable. Es una herramienta eficiente para el abandono del hábito tabáquico por el hecho de que sostendrá tus manos y tu boca ocupadas, aparte de calmar los intensos síntomas de abstinencia a la nicotina.

Si bien hay otros métodos eficientes para parar de fumar, como pastillas, parches, etcétera, ninguno provee los beneficios sicológicas que ofrece el vapeo, en verdad los fumadores se cambian al vapeo por placer.

Contras de vapear

Boca reseca

Si vapeas toma suficiente agua, de no hacerlo, seguramente vas a sentir resequedad en la boca. Esto es debido a que los 2 componentes más habituales de los y también-líquidos, el propilenglicol (PG) y la glicerina vegetal (VG) absorben la humedad.

Cefalea y Mareos

Estos son asimismo efectos colaterales de fumar cigarros que están vinculado al contenido de nicotina. La nicotina es un estimulante que tiene ciertos beneficios, no obstante, cuando se aspira en grandes dosis puede ocasionar incomodidades. En el caso de sentir mareos, enrojecimiento, cefalea, has una pausa y considera adquirir un y también-líquido con menos nicotina o bien reducir la frecuencia de vapeo.

Alergias

Existen miles y miles de aromatizantes que pueden ser utilizados en los y también-líquidos, como chocolate, nueces, frutas, etcétera, y muchos de ellos son derivados naturales. Por ende, los vapeadores alérgicos a estos comestibles o bien compuestos pueden padecer alergias afines en el vapeo.

Además de esto, ciertas personas pueden aun tener reacciones alérgicas al propilenglico. En un caso así, deben escoger y también-líquidos que contengan cien por ciento VG como las sales de nicotina.

El vapeo es un tema controvertido

Aunque el vapeo ha ganado mucha aceptación en los últimos tiempos por ser una opción alternativa más saludable que fumar, existen bastantes personas, como los anti-vapers, que por ignorancia miran a los vaporizadores con exactamente la misma lupa que a los cigarros de tabaco. Es posible que seas criticado por vapear, mas la información te va a dar la confianza y el conocimiento para proteger tu situación e inclusive inspirar a fumadores a hacer el cambio.

Seguridad de la batería

No hay una batería que puedas emplear particularmente para el vapeo. Como todos y cada uno de los dispositivos electrónicos, los vaporizadores tienen requerimientos singulares sobre la batería. La mayor parte de los incidentes en el vapeo son ocasionados por usar un cargador diferente al que recomienta el fabricante del dispositivo.

Otros incidentes son a raíz del desconocimiento. Además de esto, de continuar las medidas de seguridad de las baterías, debes tener conocimientos sobre la ley de ohm, cuando vapeas con un dispositivo reparable. Si vapeas a una potencia alén del límite de la batería, se puede producir una explosión.

Hallar tu y también-líquido ideal

Esta labor para ciertos se ha vuelto pesada debido a la infinita pluralidad de y también-líquidos. Lo más esencial es el sabor, mas hay otros factores que asimismo influyen en la experiencia de vapeo, como el nivel de nicotina y la proporción de VG/PG.

Localizar el líquido perfecto es esencial para tener una experiencia de vapeo agradable, por esto, hemos dedicado un blog post completo a las pautas para seleccionar los mejores y también-líquidos.