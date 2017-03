Los quemadores de grasa abdominal más efectivos

¿Tienes grasa en la zona abdominal que deseas eliminar?¿Estás buscando quemadores de grasa abdominal que funcionen? Las respuestas a ambas preguntas podrás encontrarlas en este artículo sobre los ya famosos quemadores de grasa abdominal.

Antes de empezar a nombrar quemadores de grasa abdominal artificiales me gustaría mostrarte algunos métodos más sanos de conseguir reducir esa grasa que tienes en el abdomen mediante productos naturales.

Alimentos quemadores de grasa abdominal

Agua – Sí, la agua siempre presente en todas las dietas tanto para adelgazar como para reducir la grasa en zonas localizadas. En este caso para conseguir buenos resultados deberás beber sobre 8 vasos de agua al día.

Manzanas – Contienen importantes sustancias químicas que ayudan al control de grasa y como ya dije en artículos anteriores es un buen calmante para el apetito

Pescado – Comer tipos de pescado como puede ser atún, sardina o salmón afectan de una manera positiva al hacer más sensible la hormona “leptina” .

La avena – Barato y fácil de preparar. Su alto contenido en fibra lo convierte en un quemador de grasa abdominal efectivo y junto con su función como calmante de apetito lo convierte en uno de mis favoritos en cuanto a nutricion deportiva.

Lácteos con bajo contenido en grasa – Consumir un buen número de lácteos al día, según científicos, puede ayudar a la secreción de grasas de una manera más fácil.

El ajo – Muy saludable y realmente efectivo como quemador de grasa. He de decir que tiene el inconveniente de que provoca mal aliento )=

Zanahorias – Gracias a su contenido en Vitamina A es un excelente elimina grasas que combinado con un aumento del metabolismo hace de el una efectiva opción.

Otras maneras de tomar estos quemadores de grasa abdominal

Los anteriores alimentos pueden tomarse de muchas maneras, especialmente la fruta. A continuación te dejo varias maneras de variar y hacer más sencilla su consumo.

Frutas en zumos o batidos

Las frutas son quizás los quemadores de grasa abdominal más naturales que hay, pero a su vez tener que comerlas todos los días se puede hacer algo aburrido, es por esto que te recomiendo variar un poco tomándolas en zumos (jugos) o en batidos que se pueden combinar con agua o yogurt(ni se te ocurra la nata, estamos a bajar no a subir).

Otra curiosa manera que quizás no sabías es que se puede comer la fruta como puré junto con otros alimentos al mediodía. Este modo de comer fruta combina realmente bien con alimentos frescos como pueden ser los pescados o ensaladas variadas. Te lo recomiendo personalmente!

Consejos para beber el agua recomendada

Tomar 8 vasos de agua al día, un consejo muy útil para quemar grasa abdominal de decir pero costoso de llevar a cabo, especialmente para los que no somo de mucho beber. A mi ,como posiblemente a ti, nos cuesta beber mucho por la simple razón de no estar acostumbrados, es por esto que te diré un par de consejos.

Lleva siempre al trabajo, clases o a donde pases el día una botella de agua contigo y bebe siempre que puedes y mentalízate en acabarla antes del mediodía.

Comer siempre con agua y beber un mínimo de 2 vasos corrientes. No solo te quitas 2 de 8 si no que también evitas consumir bebidas azucaradas que son realmente insanas.

Como en la mañana siempre una botella de agua contigo, tan fácil como beberla al cabo de la tarde. Si has cumplido llevarías unos 6 vasos de agua.

Durante la cena deberás volver a beber 2 vasos de agua más que además posiblemente te harán ir al baño antes de dormir consiguiendo un sueño continuo sin tener que levantarte.

No aborrecer el pescado

El pescado es siempre un problema para mucha gente, dicen que lo les gusta y así es complicado avanzar. Como es un importante quemador de grasa abdominal efectivo te voi a enseñar un par de maneras de prepararlo para que hasta el menos fan acabe por cambiarse de lado.

A la plancha – Cualquier tipo de pescado a la plancha está buenísimo y te lo comes con los ojos. Te dejo algunas recetas para aprobechar al máximo este quemador de grasa abdominal en este enlace

Pescado al mojo de ajo – Si te has leído todo lo anterior estarás pensando que dos en uno, ajo y pescado en un mismo plato y he de decirte que sí, este es un plato que vale su peso en oro para quemar grasa abdominal.

Tag: suplementos dietarios