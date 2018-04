Los revolucionarios nuevos cruceros de Royal Caribbean

Tras 3 años de intenso diseño y planificación, la empresa royal caribbean Cruises Ltd. con sede en la ciudad de Miami, Florida ya ultimado y a punto de edificar su nuevo y también renovador proyecto Sunshine. Tras multitud de nombres planteados para los nuevos navíos, ya se puede asegurar que oficialmente, el proyecto sunshine, conocido de esta forma interiormente por la empresa, recibirá el nombre de Quantum class, del que se conocen ya sus 2 primeros buques: el Quantum of the seas y el Anthem of the seas.

Adam Goldstein, presidente y CEO de Royal Caribbean International, afirmaba al inicio del mes vigente que será un salto adelante en cuanto a diseño y también innovación, así como una nueva experiencia de vida a bordo para cualquier persona que embarque en estos futuros buques de cruceros, que van a ser una innovación total que va a cambiar el término de las vacaciones a bordo tal como se concebían hasta el momento.

En Royal Caribbean han apostado de manera seria y decidida, como no podía ser de otra forma, por esta nueva clase de buques y como ejemplo baste decir que para la selección del nombre de los buques, la naviera contactó con un asesor de nombres para al final efectuar una votación entre todos y cada uno de los miembros del equipo, lo que resultó en una votación casi unánime tanto para el Quantum para el Anthem of the seas.

Por su lado los buques serán construidos en el astillero Meyer Werft en Papenburg, Alemania y van a ser de menor tamaño que sus predecesores, el Oasis y el Allure of the seas que tienen una capacidad alrededor de 5400 pasajeros. Por el contrario los 2 navíos del proyecto sunshine van a tener capacidad para unos 4100 pasajeros y serán botados en dos mil catorce y 2015 siendo el primero el Quantum of the seas.

La empresa ABB suministrará la totalidad del sistema eléctrico para los 2 navíos, la entrega de cada navío incluye la generación de energía y sistemas de distribución, motores propulsores, y dos sistemas de propulsión de 20.5MW incluyendo los transformadores y dos unidades de propulsión Azipod XO.

Como no podía ser de otro modo, Wärtsilä Hamworthy asimismo ha querido ser parte en esta obra de ingeniería firmando un acuerdo para la construcción de cuatro Scrubbers con sistema híbrido para los dos buques en construcción. El sistema de scrubber híbrido permitirá la navegación por cualquier sitio del planeta cumpliendo con la cantidad máxima de emisiones para el dos mil veinte y incluida norteamericana ECA (emision control área) de aplicación inminente que limitará el porcentaje de azufre así como las partículas dañinas en los gases de escape de los navíos.

Aparte de asegurar el cumplimiento universal de los límites anteriormente mencionados, el sistema híbrido permite el funcionamiento del scrubber en circuito abierto y cerrado significando que en altamar se usará el circuito abierto a través de agua de mar y en maniobras de puerto dejará emplear un circuito cerrado recirculando el agua en el interior del scrubber.