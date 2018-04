Mariner of the Seas a dique seco en astillero Navantia.

Royal Caribbean mandará al crucero Mariner of the Seas a dique seco en el astillero de España de Navantia Cádiz, conforme notificó el Diario de Cádiz. Así, el medio indicó que el Mariner of the Seas va a entrar al dique seco para su rehabilitación a contar del mes de mayo, para incorporar tecnología de nueva generación, proceso que tendría una inversión que superaría los USD 90 millones. Es conque Royal Caribbean asimismo planea ofrecer nuevas instalaciones de entretenimiento para los cruceristas del Mariner of the Seas, como la experiencia de Realidad Virtual Sky Pad, el salón de escape y juegos mentales Puzle Break: The Observatorium, entre otros muchos. Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean International, apuntó que “en Royal Caribbean, trabajamos en la busca constante de la aventura; y creemos que cada crucero es una ocasión para probar algo nuevo y gozar la vida al máximo”. A su vez, el Mariner of the Seas continuará con las ofertas royal caribbean de cuatro y cinco noches a La Habana, las que comprenden estadías diurnas y nocturnas “Gracias a su rehabilitación, los pasajeros de Royal Caribbean podrán gozar de sus escapadas como nunca antes había sido posible”, añadió Bayley….