Microsoft colabora con empresas líderes para aportar valor a los clientes

En Microsoft Convergence 2015, Microsoft Corp. (Nasdaq "MSFT") anunció el martes varias nuevas alianzas con líderes de la industria, que ayudarán a las empresas a habilitar la cultura de datos dentro de sus organizaciones y brindar información crítica para ayudar a ofrecer experiencias asombrosas a sus clientes mas preciados.

En asociación con Microsoft, Ford Motor Co. ampliará servicios conectados para clientes de todo el mundo con la creación de la Ford Service Delivery Network, impulsada por la escalable y confiable plataforma de cloud computing de Microsoft Azure. Los propietarios de Ford y Lincoln se beneficiarán de la conveniencia de nuevos servicios de conectividad que los mantengan mejor informados y en control de sus vehículos en todo momento. Construir la red Ford Service Delivery basada en nube en la plataforma Azure permite a Ford traer rápidamente nuevas características conectadas al mercado, aumentar rápidamente la disponibilidad global y ofrecer flexibilidad para futuras ofertas de clientes. Más información sobre este anuncio se puede encontrar en el blog de Business Matters.

Después de la publicación de la edición de Microsoft Dynamics GP 2015 de la primavera de 2009, Microsoft también anunció varias alianzas y acuerdos de colaboración con empresas líderes en ventas, servicios de campo, administración de transacciones digitales y mercados analíticos. Estas colaboraciones demuestran la continua inversión que Microsoft está haciendo en la plataforma de Microsoft Dynamics CRM para facilitar que los socios trabajen con la solución y añadan capacidades valiosas para satisfacer las necesidades específicas de los clientes.

Microsoft y InsideSales.com, una compañía líder en tecnología de aceleración de ventas basada en la nube, ofrecerán a sus clientes que utilizan la plataforma Microsoft Dynamics CRM su plataforma completa de aceleración de ventas, que incluye PowerDialer, PowerStandings, NeuralView y Vision. La disponibilidad de estas soluciones dará a los clientes la capacidad de aplicar la ciencia a los datos de ventas para contactar de manera más fácil y eficiente los objetivos correctos, cerrar acuerdos y aumentar los ingresos. Más información se puede encontrar en http://www.insidesales.com/about-us/news/press-releases/microsoft-dynamics-global-isv-partner.

Microsoft y FieldOne Systems anunciaron el martes su acuerdo para incorporar la solución de gestión de servicios FieldOne Sky en el programa global de proveedores independientes de software de Microsoft Dynamics. FieldOne Sky ofrece a los clientes una solución integral a las organizaciones de servicio de campo de la empresa, dirigiéndose a los objetivos estratégicos de los clientes de Microsoft Dynamics CRM para proporcionar una experiencia de cliente de primera clase en el campo, maximizando la eficiencia operativa y la productividad de la fuerza de trabajo móvil. Más información sobre esta relación está en http://blog.fieldone.com/fieldone-and-microsoft-sign-strategic-global-isv-agreement.

Profundizando una alianza estratégica con DocuSign Inc., Microsoft anunció que las dos compañías llevarán la plataforma Digital Transaction Management (DTM) de DocuSign a los usuarios de Microsoft Dynamics CRM de todo el mundo. La alianza ayudará a los clientes de Microsoft Dynamics CRM a aprovechar estas capacidades digitales para ayudar a los equipos de ventas a cerrar negocios de forma más rápida, fácil y segura en la nube para obtener una mayor velocidad de ingresos y una mejor experiencia del cliente. Más información sobre esta asociación se puede encontrar en https://www.docusign.com/press-releases/microsoft-brings-docusign-digital-transaction-management-to-dynamics-crm-users.

Microsoft anunció el martes una colaboración con ThousandEyes Inc., una compañía de análisis de rendimiento que permite a los clientes monitorear, identificar y resolver el rendimiento de la red cuestiones. Más información sobre esta colaboración está en https://www.thousandeyes.com/press-releases/microsoft-dynamics-crm-partnership.

Microsoft también anunció la adquisición de propiedad intelectual de Fusion Software Inc., que agregará capacidades de Voice of the Customer a Microsoft Dynamics CRM. Las nuevas capacidades incluirán capacidades de retroalimentación multicanal basadas en reglas, permitiendo a los usuarios la posibilidad de incluir la retroalimentación de los clientes directamente en los contratos de servicio, ventas y marketing. Más información en http://fusionsoftware.com/voice-of-the-customer-gets-louder-for-microsoft-with-uk-software-acquisition.

Más información y noticias de Convergence 2015 está disponible en http://news.microsoft.com/convergence2015. Aquellos que quieran seguir y participar con la comunidad de Microsoft Twitter pueden hacerlo en @MSFTConvergence usando # CONV15.

