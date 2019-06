En Nigeria, una mujer comentó una publicación en Facebook y se casó a los seis días

2 personas nigerianas se casaron a lo 6 días de conocerse, después de que publicara en Fb un mensaje diciendo que si alguna mujer estaba interesada en ser su esposa, que lo contactase. Ella creyó que se trataba de una gracieta, mas resultó que iba de verdad.

“Soy mayor de edad y estoy presto a casarme, no pierdo el tiempo. Manden sus postulaciones: la más calificada se casará el seis de enero de dos mil dieciocho en un salon eventos corporativos. La convocatoria cierra a la medianoche del 31/12/2017″, escribió Chidimma Amedu en su perfil, y abajo agregó: “Lo digo de verdad y no afirmes que no lo viste a tiempo. Buena suerte”.

Los dos ya eran amigos en internet social desde hacía tiempo, mas jamás habían hablado ni se habían visto personalmente. Es más, no tienen ni amigos en común, con lo que no saben de qué manera se añadieron.

El dos de enero, el hombre viajó unos quinientos quilómetros desde su casa en Abuja, capital de Nigeria, hasta Enugu, en el este del país, para conocerla. Ella lo estaba aguardando afuera de una tienda minorista y “fue amor a primer aspecto”. “Es el hombre más guapo que he conocido y me agradó al momento”, aseveró a Sophy a BBC Planeta.

Sophy jamás se tomó el casamiento en el salon de fiestas de manera de verdad, hasta el momento en que tras 2 horas de una charla “incómoda”, fueron a la casa del tío de él a fin de que admita el compromiso. En la cultura Igbo, el respaldo familiar para seleccionar un futuro esposo o bien esposa es esencial y el hombre de forma inmediata les dio la bendición.

Ese fue el instante en el que se dio cuenta que la propuesta iba de verdad, mas lejos de asustarse, le conmovió que Chidimma sea una persona que sepa lo que desea. “Cuando lo vi por vez primera, claramente me pareció atrayente, mas ignoraba qué tan serias eran sus pretensiones de casarse conmigo. Tras conocer al tío y su esposa me percaté de que verdaderamente podría acontecer y deseé hacerlo”, expresó.

Como el padre de Sophy murió hace unos años, su hermano mayor les dio la bendición exactamente el mismo día y el casamiento, programado para el seis de enero, se transformó en un hecho real.

Un compromiso que no funcionó

En dos mil diecisiete, Chidimma estaba comprometido con otra mujer y también iba a casarse con ella en el mes de diciembre pasado, mas la relación acabó en el tercer mes del año y el novio quedó destrozado. La decepción de no poder cumplir su sueño de casarse fue lo que lo hice redactar ese posteo en Fb.

“Tenía el deseo de casarme, mas no había novia, con lo que decidí poner un anuncio como una gracieta, mas estaba abierto y presto a alguna opción”, afirmó Chidimma.

Siendo consultado sobre si creía que la boda apurada era solo por despecho, Sophy aseveró que su resolución estaba bien pensada: “No me importa eso, cuando sabes lo que deseas, lo haces”.

El casamiento

La boda se efectuó el seis de enero con una liturgia tradicional Igbo, como estaba planeada, mas según lo que parece los festejos no acabaron aquí. Ahora, desean festejar una boda religiosa en el mes de abril y, quizá, irse de luna de miel.