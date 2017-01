Pon un buscador en tu web y mejora en posicionamiento SEO

En la mayoría de sitios online (blogs, foros, medios de comunicación) un buscador se considera algo imprescindible, dada la cantidad y especialidad del contenido publicado. Cuando le toca el turno a una web corporativa con buen diseño web, sin embargo, las sensaciones son algo diferentes. Sobre todo en aquellos negocios o sectores en los que no hay (o no parece haber) demasiados conceptos que inciten una búsqueda del usuario, el buscador parece estar fuera de lugar, pero no es en realidad así. Un buscador en una web, incluso una corporativa, es siempre un factor de enorme rentabilidad en posicionamiento SEO. Veamos las ventajas que tiene este elemento: Más paginas web vistas El buscador ofrece la posibilidad al usuario de que, independientemente de la navegación que realice, termine realizando una búsqueda. Si la hace y le mostramos una página de resultados intermedia y, posteriormente, alcanza una dirección url diferente, habrá visitado como mínimo 3 páginas durante su navegación por nuestra web. El número de páginas vistas afecta al posicionamiento de una web al otorgar, de forma inevitable, una mayor duración a la visita, factor SEO determinante de la utilidad de la misma para el usuario. Estrategia SEO estadística Uno de los valores estadísticos que más debe preocupar al responsable de su análisis es el relativo al buscador. Es bastante probable que muchas búsquedas generen un error 404, que no es algo negativo, sino que demuestra que hay intereses de los usuarios que no estamos supliendo en nuestra página web. Los beneficios en este sentido son dobles. Por un lado puede llegar a presentar necesidades de negocio que permita a la empresa crecer en su sector o en otros afines o relacionados. Igualmente, sirve para identificar palabras clave por las que a lo mejor es recomendable crear contenido, como explicaciones sobre maquinaria, información en relación a algunos productos, etc. Gracias a esta información, conseguiremos posicionar nuestro website corporativo para nuevas palabras clave y, potencialmente, más usuarios podrían generar una visita. Impedir el rebote Además de estos factores, un buscador también suele suponer en algunos casos el último recurso para el usuario. Tras llegar a nuestro website, navegar por todas las secciones que ha considerado oportunas y no encontrar lo que está buscando, en lugar de irse a otra web puede utilizar el buscador. En caso infructuoso finalmente se marchará, pero el rebote al menos lo habremos impedido. Los usuarios que llegan a nuestra web y, rápidamente, no ven lo que buscan, regresan a consultar nuevos resultados. Esto genera un rebote identificado en nuestra web e indica al buscador que los usuarios que llegan por determinadas palabras clave no están teniendo una correcta experiencia. Por tanto, el rebote es uno de los efectos de navegación que más debe evitarse en la medida de lo posible.

Tag: diseño paginas web