Hace unos días leyendo algunas revistas antiguas de salud y fitness que teníamos guardadas en el baúl de los recuerdos vimos algunos artículos que hablaban sobre cómo y porqué tomar creatina. Esta lectura nos han hecho recapacitar y queremos exponeros porqué debemos hacer el uso de la creatina.

Para el que desconozca lo que es la creatina debemos decir que es sin duda el suplemento deportivo más popular dentro del mundo del fitness y del culturismo, casi tan usado como los típicos batidos de proteínas, y es sin duda uno de los pocos suplementos que se le han realizado estudios científicos que han sido satisfactorios.

La creatina

La creatina es un compuesto orgánico derivado de los aminoácidos y muy similar a ellos en cuanto a estructura molecular, se sintetiza en el hígado, páncreas y riñones a partir de aminoácidos como la arginina, glicina y metionina, y se encuentra de forma natural en las células de los músculos.

La creatina aumenta la energía en los músculos porque dispone de moléculas ATP (ATP es la molécula que guarda la energía química). Por tanto a niveles altos de creatina se aumenta la fortaleza ya que aumenta la disponibilidad de ATP. Pero gracias a nuestra dieta con alimentos proteicos como la carne y pescado sólo obtenemos una cantidad mínima de creatina por eso se buscan suplementos de creatina.

¿Por qué tomar creatina?

Aquí os dejamos algunos casos en los que tomar creatina nos puede beneficiar:

Para los nuevos del gimnasio: mucha gente cuando se inicia en el gimnasio lo abandonan al de poco tiempo porque no ven mejoras en su fuerza, si se toma creatina en muy pocas semanas se nota una aumento en la fuerza y los músculos más resistentes.

Para gente con colesterol alto: existe un estudio con el que se ha conseguido rebajar los niveles del colesterol malo con tomas de creatina o fat burner, aunque si que es cierto que la reducción global era sólo de 5%, los triglicéridos y el colesterol de muy baja densidad disminuían más de un 20%.

Para los que se estancan: si te has estancado en el gimnasio, puedes proabr a tomar creatine ya que al conseguir aumentar tu fuerza mejorarás tus marcas trabajando otros rangos fibrilares superiores.

Para deportistas de exterior: el Journal of Exercise Physiology realizó un estudio con atletas entrenándo al sol y vieron como al suplementarse con creatina redían mejor ya que la temperatura corporal subia 3 grados menos que la del grupo con placebo.

Para vegetarianos: la dieta es pobre en creatina ya que se prescinde de carne y pescado, pero pueden tomar creatina con suplementos ya que no provienen de fuentes animales, de forma que los vegetarianos no renuncian a sus principios si la utilizan.

Para corredores de larga distancia: gracias a la creatina se mejora la resistencia para las series continuadas, y estas a la larga mejoran a su vez la capacidad aeróbica, así que una vez realizado el entrenamiento, la creatina puede resultar útil para prepararte para la carrera.

Para mejorar fuerza: según varios estudios gracias a aportar moléculas de ATP con lo que se consigue aumentar los niveles de reserva de energía química.

Conclusión

Pero hay que tener en cuenta que es un suplemento y que no es algo necesario para crecer muscularmente, y por supuesto no sustituye para nada a la alimentación, además de que no siempre te va a asegurar una hipertrofia, recuerda lo que siempre decimos, cada cuerpo es un mundo.

Así y todo es un suplemento que tiene más beneficios que contras y en el cual muchos de los deportistas que practican fitness y culturismo lo toman ya que han encontrado en la creatina una forma de mejorar de una forma ponderada en su crecimiento muscular.