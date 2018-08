¿Qué es el SEO?

Daremos un repaso a un básico que no puede faltar en tu estrategia online: el posicionamiento web en buscadores o bien posicionamiento SEO.

Contar con una web para tu marca o bien empresa es la base de cualquier presencia digital, mas el ahínco de crearla no vale de nada si no te cercioras de que tu audiencia la halle. De ahí que, es indispensable hacer que Google funcione en tu favor. Veremos qué es el posicionamiento web en buscadores, por qué razón es tan esencial y de qué forma marchan los buscadores web.

¿Qué es el posicionamiento SEO (Search Engine Optimization)?

posicionamiento web son las iniciales en inglés de Search Engine Optimization (optimización para buscadores web). La Wikipedia lo define como “el proceso de progresar la visibilidad de un sitio en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores web”.

Es fundamental tener claro que el posicionamiento web se refiere a los resultados orgánicos, esto es, no pagados. A la opción complementaria (abonar un costo por click para ocupar los primeros lugares para una busca determinada) se le conoce como SEM o bien Search Engine Marketing. Por poner una metáfora, el posicionamiento web se semeja a buscar un buen parking gratis al lado del lugar donde debes ir, al tiempo que el SEM sería el equivalente a abonar por un aparcamiento.

Como ocurre con prácticamente todas las disciplinas del marketing on line, el posicionamiento web ha evolucionado mucho durante los años. En sus orígenes, las técnicas de posicionamiento web en buscadores eran muy primitivas y se fundamentaban mucho en reiterar ciertas palabras clave específicas, al tiempo que ahora se prima mucho más la experiencia de usuario.

Grosso modo, existen 2 factores básicos que definen el posicionamiento de una página: la relevancia y la autoridad.

1) La relevancia en el posicionamiento web en buscadores

La relevancia de una web se puede acotar como su correspondencia con una determinada busca, esto es, qué bien responde a la duda o bien solicitud formulada por el usuario. La meta de Google y otros buscadores es dar el mejor servicio posible a los usuarios ofreciéndoles páginas que les resulten relevantes.

Para supervisar este factor, utilizamos las técnicas de posicionamiento web en buscadores on site para mejorar la reputacion online, dedicadas a prosperar nuestra web. Su objetivo es hacer que los buscadores web comprendan cuál es su contenido y de qué forma se relaciona con las buscas de los usuarios. Para esto, se emplean técnicas como la optimización de palabras clave y URL, la reducción del tiempo de carga, la mejora en la experiencia de usuario, etcétera

dos) La autoridad y el posicionamiento web

Seguidamente tenemos la autoridad, que podemos delimitar como la popularidad de una web. Cuantos más “votos” reciba una web mediante links, mejor va a ser considerada por los buscadores web.

Para progresar la autoridad de una web se emplean técnicas de posicionamiento en buscadores off site, que se centran en factores externos a la propia web. Lo que se busca es prosperar los factores que definen la popularidad de una web de cara a los buscadores: links a el sitio web, presencia en las redes sociales, menciones en medios, cuántos usuarios hacen click en nuestra página web cuando aparece en sus resultados de la búsqueda, etcétera

Para finalizar, cabe nombrar que asimismo podemos distinguir entre White Hat posicionamiento en buscadores, que es aquel que se fundamenta en las prácticas recomendadas por los propios buscadores web, y el Black Hat posicionamiento web en buscadores, que busca aprovechar los “huecos” para manipular los resultados velozmente. Si bien en ocasiones puede lograr resultados en un corto plazo, en un largo plazo el Black Hat jamás vale la pena.

¿Cuáles son los orígenes del posicionamiento en buscadores?

Si bien hoy día nos semeja completamente indispensable, la verdad es que Google no hizo su aparición hasta el año noventa y seis e inclusive en nuestros días hay países del planeta donde no es en especial popular. Los orígenes de este género de herramientas, llamadas buscadores web, se remontan a inicios de los noventa, cuando empezó el apogeo de las webs.

Prácticamente todas las páginas tienen en común un mismo objetivo: atraer tráfico de calidad. Los buscadores web son una de las formas más eficaces de traer visitantes potencialmente interesados en el tema de la página web en cuestión. Los administradores web se dieron cuenta de ello y comenzaron a competir entre sí por posicionar más alto en los buscadores web. El posicionamiento web había nacido.

¿Por qué razón es esencial el posicionamiento en buscadores o bien el posicionamiento SEO?

Comprender qué es el posicionamiento web en buscadores y poner en práctica un buen planteamiento es esencial para el futuro de tu marca. ¿Piensas que exageramos? Échale una ojeada a estas razones:

Multiplica tu visibilidad. Imagina que logras posicionar tu página web para un término con quinientos buscas mensuales. Si el primer resultado que aparece en los motores de búsqueda se lleva un veinte por ciento de los clicks, estarías consiguiendo cien.000 visitas mensuales orgánicas, esto es, que no te suponen ningún costo auxiliar.

Mejora tu página web. Bien hechas, las técnicas de posicionamiento web en buscadores no solo mejoran tu página de cara a los buscadores web, sino más bien a los propios usuarios. Y prosperar la experiencia de usuario significa progresar tus resultados.

Es una inversión en un largo plazo. Optimar tu web tiene unos algunos costos iniciales mas, si logras posicionarte entre los primeros puestos, vas a tener una fabulosa fuente de tráfico de calidad y gratis. Siguiendo con el ejemplo precedente, imagínate que 1 de cada cien los usuarios que visita tu página web termina haciendo una adquiere on-line y que el valor de tiempo de vida del cliente del servicio es de cien euros. En un caso así, estarías produciendo cien.000 euros mensuales en ingresos. Y naturalmente, si posicionas para múltiples palabras clave o bien te lanzas al posicionamiento en buscadores internacional, las ventajas se multiplican.

Rentabiliza tu página web. Si has efectuado una inversión valiosa en dinero, tiempo y recursos para edificar una web que represente a tu marca, lo razonable es hacer que la visiten el mayor número de usuarios posible para sacar partido a esa inversión.

Aumenta tu impacto en las redes sociales. El posicionamiento SEO crea sinergias con el social media, en tanto que los links que se comparten en las redes usan los títulos y descripciones que habrás optimado como una parte de tu estrategia de posicionamiento.

Edifica confianza y verosimilitud. Como ya he explicado, la autoridad y la relevancia son los 2 factores clave del posicionamiento SEO. De ahí que, cuando tu página web aparece entre los primeros resultados de la búsqueda, los usuarios saben que se trata de un lugar que contiene la información que procuran y que ha sido aprobado por muchos usuarios. En suma, les da la confianza que precisan para lanzarse a transformar.

Se puede medir y optimar. Es posible valorar los resultados de todas y cada una de las técnicas y factores que intervienen en tu posicionamiento en buscadores, para poder ver cuáles dan los mejores resultados y corregir el rumbo en el caso de necesidad.