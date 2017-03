Récord de merchandising en el canal de distribución de Amadeus durante la primera mitad del ejercicio

Tras el excelente ejercicio 2015, en el que se registró un incremento anual del 95% en las ventas de servicios auxiliares de aerolíneas a través de agencias de viajes conectadas con Amadeus, el número de compañías que han suscrito o activado soluciones de merchandising durante la primera mitad de 2016 ha alcanzado una cifra récord.

A lo largo de este periodo, diecisiete nuevas líneas aéreas han suscrito soluciones de merchandising del canal de distribución de Amadeus y otras veinticinco han activado las ya suscritas anteriormente. En lo que respecta a cada producto, Amadeus Airline Ancillary Services ha registrado ocho nuevas firmas de contratos con aerolíneas y dieciocho nuevas implantaciones, que sitúan el número total de contratos con aerolíneas e implantaciones de la solución en ciento diez y ochenta y seis, respectivamente. Por su parte, Amadeus Airline Fare Families ha registrado nueve contratos nuevos con aerolíneas y seis nuevas implantaciones, que elevan la cifra global de suscripciones de contratos e implantaciones en aerolíneas a treinta y nueve y veintiocho, respectivamente.

Sin embargo, estos números no significan nada sin la participación de las agencias de viajes, que son un factor clave para que, por un lado, tanto estas como las líneas aéreas obtengan ingresos adicionales y, por otro, los viajeros puedan disfrutar de un servicio más personalizado.

Durante los primeros seis meses de 2016, se registró un incremento del 80 % en la venta de servicios auxiliares de líneas aéreas mediante el canal de distribución de Amadeus, principalmente a través de las más de treinta OTA mundiales que integran las soluciones de merchandising y regalos para empresas de la firma. Al tiempo que incrementan sus ingresos, estas se benefician de un flujo de merchandising ininterrumpido en el que participan múltiples compañías, así como de características de vuelos adicionales que mejoran la experiencia de comparación y compra integral de la que ya disfrutan los consumidores.



Merchandising: los centros de gestión de viajes (TMC) entran en escena

Sin embargo, la actual coyuntura está dando lugar a la apertura de nuevas fronteras. Así, a principios de año, Egencia entró en el ámbito de merchandising a través de Amadeus Airline Ancillary Services. Esto supone la apertura de un nuevo espacio en el segmento de los viajes corporativos, en el que los TMC van incorporando progresivamente funciones de merchandising a sus ofertas para viajeros de negocios.

Las ofertas de las aerolíneas se optimizan gracias a la activación de Amadeus Rich Merchandising

En el primer semestre 2016 se lanzó Amadeus Rich Merchandising. Gracias a las capacidades de contenidos dinámicos de Amadeus y con Etihad Airways como primer socio, la solución Rich Merchandising aportará a las compañías aéreas aún más oportunidades de mercado, diferenciación, promoción y fidelización de los viajeros a través del canal de distribución de la empresa tecnológica española.

«El lanzamiento supone un importante paso adelante en la ampliación de nuestra cartera de soluciones de merchandising para empresas dinámica que, sin duda, acelerará el ya de por sí sólido impulso que este tipo de tecnologías está experimentando en todas las regiones a través de nuestro canal de distribución. Los viajeros ya no solo buscan el mejor precio, sino también el mejor valor y, al mostrar contenidos dinámicos a través del flujo de reservas, las agencias de viajes y las aerolíneas pueden acercar a los agentes y los consumidores aquellas características únicas que definen sus marcas y diferencian sus ofertas. Al mismo tiempo, las compañías se aseguran de que los usuarios dispongan de un acceso cómodo y sencillo a toda la información necesaria para tomar las decisiones de compra adecuadas», afirma Pedro Espín, Associate Director for Merchandising and Personalisation, Amadeus.