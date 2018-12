Salón de masaje: consejos para elegir el mejor masajista

El salón o bien centro de masaje es indispensable para poder gozar de un masaje de calidad. ¡Ohmirevista te desvela diez consejos para escoger apropiadamente tu centro!

Objetivo del masaje

Ya antes de seleccionar un salón de masajes, tenemos que saber qué género de masaje es el que precisamos. Hay decenas y decenas de técnicas que ofrecen diferentes beneficios. Quizá tengas ganas de asistir a un salón para relajarte, o para fortalecerte, o bien a fin de que te asista a adelgazar, o bien para combatir contra determinadas enfermedades, etcétera Y no todos y cada uno de los centros tienen por qué razón ofrecen todas y cada una estas posibilidades.

Género de masaje

Una vez determino el propósito del masaje, solo hay que acotar el género de masaje deseado. Puedes escoger entre un masaje shiatsu, un masaje oriental, masaje californiano, masaje tailandés, masaje aiurvédico, masaje balinés, y asimismo entre reflexología podal y palmar, como relajación coreana, etcétera

¿En qué momento estás libre para tu masaje? Verifica los horarios del salón que te resulta de interés. Ciertos cierran temprano, otros no abren el primer día de la semana o bien el sábado. Todas y cada una estas consideraciones prácticas son del mismo modo determinantes en el momento de escoger tu salón de masajes.

Masaje: costes

¡Infórmate de las tarifas! Conforme el salón de masaje, los costos pueden llegar a duplicarse. Has de saber asimismo que las tarifas más elevadas no están siempre y en todo momento justificadas. No vaciles en fijarte un pequeño presupuesto para iniciar.

Solicita consejo en tu ambiente

Nada mejor que el boca a boca para probar un nuevo servicio. No eres la única persona que sueña con ese masaje en sillones masajeadores seguido de una cama con piedras de jade, con lo que si preguntas en tu ambiente (a compañeros, amigos, familia, etcétera), seguramente recibas buenos consejos que no deberías saltarte.

Observa las creencias en Internet

Si no conoces a absolutamente nadie que haya acudido a algún salón de masaje, lo mejor es ojear los comentarios en Internet. Hoy es extraño no localizar creencias sobre restaurants, hoteles… ¡y centros de masaje!

Visita centros diferentes

Ya antes de programar un masaje, debes visitar el local. No hay nada mejor para valorar el entorno y la higiene, unos aspectos indispensables que hay que tener en consideración en el momento de asistir a hacerse un masaje. Un salón de higiene incierta y/o entorno fúnebre te va a ayudar a descartarlo de manera rápida.

Informarse sobre el salón de masaje

No vaciles en informarte sobre el resto actividades o bien servicios que el salón pueda ofrecer, como la sauna o bien el hammam, por el hecho de que podrías aprovechar para gozar asimismo de un relajante spa tarde o bien temprano de tu masaje.

Consulta en su sitio o bien llamando si saben amoldarse a diferentes perfiles, puesto que podrías estimar obsequiarle un masaje a tu pareja. Y si estás encinta, es imprescindible comunicárselo anticipadamente, en tanto que no todos y cada uno de los centros efectúan masajes en embarazadas.

Date un primer masaje

El último consejo es, sencillamente, dar el paso, o sea, darse un primer masaje. ¡Esa es la mejor prueba para saber si el salón que has escogido es el conveniente para ti!