Seo en 2018 – Todo lo que hay que tener en cuenta para dominar Google en 2018

¿Deseas dominar las primeras situaciones este año?, no deberías pasar de esta pequeña guía para hacer posicionamiento web en buscadores en dos mil dieciocho. La puedes leer en menos de cinco minutos.

En el presente artículo no solo repasaré los factores más esenciales que hay que tener en consideración en dos mil dieciocho para posicionar en Google, voy a darte consejos para progresar el posicionamiento teniendo presente estos factores.

La inteligencia artificial de Google va mejorando a pasos desmedidos un año tras otro. dos mil dieciocho va a ser el año del nuevo algoritmo de Google “RankBrain”, si bien el contenido y los links entrantes proseguirán siendo la clave para posicionar.

No hay que desatender otros factores como la busca por voz o bien que Google tendrá más en cuenta la versión móvil de la página web que la de escritorio.

RankBrain

No es un algoritmo nuevo, mas como es un sistema que “aprende”, y cuanto más tiempo lleve en activo mejor lo va a hacer, en dos mil dieciocho va a ser uno de los factores más esenciales en el momento de ordenar los resultados de la búsqueda de Google, en el dos mil diecisiete era el tercer factor más esencial y probablemente este año va a ser todavía más esencial.

Comencemos por el principio…

¿Qué es RankBrain y como me puede asistir a progresar mi posicionamiento?

Explicado de una forma fácil se puede decir que RankBrain es un algoritmo de marketing digital que mide como los usuarios interaccionan con los resultados de la búsqueda.

Supongamos que deseas adquirirte un nuevo móvil, deseas el mejor móvil mas no tienes clarísimo como es y escribes en Google “mejor móvil de dos mil dieciocho”.

En la situación cuatro ves un artículo con un título que te llama mucho la atención y pinchas sobre el resultado, en el momento en que estás en el artículo te chifla y te aclara tus dudas sobre que móvil adquirir, aun utilizas un link de afiliación de Amazon y compras el teléfono en ese instante.

RankBrain va a estar controlando todo y se percatará de que el primer resultado que has clickado ha sido el 4º y que una vez en la página web has estado navegando un buen rato y has interactuado con ella.

Esto lo valorará de una forma positivísima.

En cambio si pulsas en el primer resultado y al entrar en la página web ves que es una web miserable con un contenido que no soluciona ninguna duda, vas a pulsar el botón de “recular página” para regresar a los resultados de Google y entrar en otra página. RankBrain se ocupará de medir todo y si este género de comportamiento se repite va a hacer recular la página web múltiples situaciones en el buscador si bien Penguin o bien Panda “piensen” que es una web buenísima.

Los dos factores que más en cuenta tiene RankBrain son los siguientes:

Cuanto tiempo pasa entre en un clic en un resultado de busca y otro (Dwell Time).

El porcentaje de usuarios que hace clic en tu resultado (click through rate).

¿Y como te puede asistir a posicionar tu página web?

Ahora conoces RankBrain y sabes que debes acrecentar el tiempo medio de estancia en tu página web, los visitantes deben pasar más tiempo en tu página que en la de tus contendientes aparte de que hay que acrecentar el click through rate en los resultados de la búsqueda.

De qué forma acrecentar el tiempo de permanencia en tu página web merced a un truco muy simple

No vale con redactar un artículo de seis mil palabras, si no ayuda en nada a tus lectores o bien se aburren como una ostra, emplearán el botón de “recular página” y adiós al mismo tiempo de permanencia.

No aburras a tu público, olvídate del texto plano y llena tu artículo de sub encabezados (H2 y H3), además de esto escribe contenido útil, el truco está en agregar un beneficio en todos y cada sub encabezado, por poner un ejemplo, ¿el contenido de que sub encabezado proseguirías leyendo?:

¿Qué es RankBrain?

¿Qué es RankBrain y como me puede asistir a prosperar mi posicionamiento?

Hay más opciones de que las personas gasten su tiempo si piensan que van a conseguir algún beneficio.

Hay múltiples trucos más que vamos a comenzar a incorporar en esta nueva etapa del weblog de BierzoSEO, prontísimo te enseñaré los resultados.

¿De qué manera acrecentar el click through rate en Google?.

De año en año que pasa cuesta más acrecentar el click through rate, el dos mil dieciocho va a ser formidablemente complicado tener un buen click through rate, en dos años el click through rate medio a caído un treinta y siete por ciento

La culpa la tiene esto:

Ahora Google muestra cuatro resultados de pago.