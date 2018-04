Que sillas poner en un bar?

Sobre gustos no hay nada escrito. Tú puedes ser aficionado a un estilo de decoración que, a lo mejor, otra persona no comparte. En el mundo de las sillas para bar ocurre precisamente lo mismo. Hay tantos modelos que por norma general no sabemos cuál elegir. Ten presente que el comedor es el centro de cualquier bar. Cuanto más aciertes con la decoración, más hermosa lucirá tu negocio.

Si te paras a meditar, la mayoría del tiempo la pasamos sentados. Sentados en una silla, en un sofá o bien en uno de esos modernos pufs. De ahí la relevancia de seleccionar un buen lugar de reposo y más todavía si es para un bar. Aquí tienes unos consejos sobre qué sillas seleccionar.

De madera, piel o metal

Las sillas de madera son las más clásicas. Muchos creen que están trasnochadas y que han de reemplazarlas por otras más modernas y muy elegantes. No obstante, la madera es uno de los materiales más utilizados en el mundo de la decoración. Combina con cualquier tipo de moblaje. Además, se trata de un material que admite una gran variedad de formas, con lo que puedes tener unas sillas de madera plenamente modernas.

Actualmente se están poniendo muy de tendencia las sillas de piel. Son considerablemente más cómodas que las de madera puesto que su respaldo es acolchado. Aquí deberás fijarte cómo deseas que sea tu salón, ¿funcional, moderno o cómodo? En las tiendas de decoración comercializan sillas de piel tradicionales y otras modernas con toques futuristas.

En cambio hay unas que son menos cómodas y que se recomiendan para decoraciones muy singulares. Son las sillas de metal. No son asientos aptos para reposar mucho tiempo en ellos ya que están recubiertos solamente de dicho material y dejan de lado el confort frente al diseño. Eso sí, están fabricadas de un material muy resistente. Son capaces para los comedores más eclécticos.