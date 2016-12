Si te quieres sacar el carnet de moto aquí tienes cómo es cada uno, cómo son sus exámenes y sus precios

Conseguir el carnet de moto se ha convertido en los últimos tiempos en una tarea cada vez más cara. No sólo por las diferentes pruebas que hay que hacer (y que pagar), sino porque los precios en la mayoría de veces son desorbitados. Eso sin tener en cuenta que en muchas ciudades las autoescuelas pactan entre ellas los precios.

Hoy venimos a contaros cómo son los diferentes carnets de moto y qué hay que hacer para conseguirlos: diferentes pruebas, exámenes teóricos, qué podemos conducir con cada carnet… Además, estimaremos el precio que te podrá costar sacarte las diferentes licencias, así como algunas opiniones de personas que ya las poseen.

¿Qué hay que hacer para conseguir cada carnet y qué podemos conducir con cada uno?

Una imagen vale más que mil palabras. Con el carnet A1 (que lo tienes automáticamente tras llevar tres años con el B) podrás conducir cualquier moto hasta 125 cc y 15 cv de potencia. El A2 te permite llevar la moto que sea mientras que no supere los 48 cv. La todopoderosa licencia A es válida para cualquier moto, cilindrada y potencia. Por último, no podemos olvidarnos del AM: debes tener más de quince años y no podrás coger más que motos de 49 cc.

Hasta ahí fácil, ¿verdad? Lo importante reside ahora en cómo nos sacamos los diferentes tipos de carnet. La licencia AM consiste en dos pruebas: un examen teórico, que podéis entrenar entrando aquí, y una parte práctica en circuito cerrado. Dicha parte práctica consiste en pasar entre dos líneas blancas sin pisarla y en hacer un zigzag entre conos.

Para los permisos A1 y A2 dependerá de si tienes el carnet del coche y, en el caso de tenerlo, cuántos años lleves con él. Por otro lado, existe una diferencia importante entre los exámenes prácticos de A1 y A2: en el primero usarás una moto de 125 cc y 15 cv, mientras que en el segundo utilizarás una moto con más potencia y más cilindrada. Dicho esto, vamos por partes:

Si no tienes carnet de coche tendrás que hacer, tanto para A1 como para A2, un examen teórico común y uno específico, a lo que sumarás el examen práctico en pista y otro en carretera.

Si llevas menos de tres años con el carnet de coche tendrás que hacer todo lo anterior excepto la parte teórica común.

Si te sacaste el carnet de coche hace más de tres años tendrás automáticamente el permiso A1.

Eso significa que deberás hacer el examen teórico común y los dos prácticos para tener en tu cartera el A2.

Por último, si tienes el permiso A1 (es indiferente aquí tener el B) sólo tendrás que hacer las pruebas prácticas para obtener el A2.

El permiso A es el que todos queremos, el deseado, el que te deja conducir todo tipo de motos. Hace un lustro te sacabas directamente el carnet A, pero tenías que estar limitado durante dos años a 35 cv. En cambio ahora, es obligatorio llevarte dos años con el A2 (47 cv). Tras eso, puedes hacer un curso de nueve horas para conseguir el A. Esas nueve horas se repartirán de la siguiente manera:

Una hora y media de conocimientos teóricos: te sentarás con el profesor de la autoescuela y estaréis estudiando los diferentes equipamientos obligatorios para ir en moto, como transferir pesos, nociones básicas de mecánica, cómo trazar las curvas…

Una hora y media de concienciación y sensibilización: en ella se tratarán temas de seguridad vial, de cómo recuperar los puntos perdidos, de los diferentes factores de riesgo…

Cuatro horas de parte práctica en circuito cerrado: por fin salimos del aulario de la autoescuela y nos ponemos el casco. En estas primeras cuatro horas estaremos realizando maniobras similares a las que hicimos para obtener el carnet A2, aunque en esta ocasión sobre una moto de mayor potencia.

Dos horas de parte práctica en carretera: finalizaremos con dos horas prácticas circulando por carretera, en la que viviremos las situaciones habituales a las que nos enfrentaremos cuando tengamos el carnet. Vale aclarar que es necesario el uso de cascos para motos y campera, como lo suele ser una rev´it, pero no olvides los cascos.

Como podéis apreciar, en ningún momento se ha mencionado la palabra examen. ¿Por qué? Pues porque el permiso A consta sólo de este curso de nueve horas; en ningún momento tendremos que examinarnos. Eso sí, en cualquier momento puede venir un inspector de la DGT a cerciorarse de que estamos realizando el curso.

Estadísticas y precios

España es muy grande, por lo que la diversidad de precios entre las diferentes regiones es mayor de lo que puedes imaginar. En Motorpasión Moto hemos contactado con el mayor número de autoescuelas posible, intentando tener datos de todas las provincias. Así, hemos comprobado que, por ejemplo, las prácticas en pista para los permisos A1 y A1 varían en 20 euros en algunos casos.

Como es casi imposible conocer el precio en cada ciudad y en cada autoescuela, hemos intentado –nos hemos aproximado bastante, podríamos decir- reunir todas las cifras para poder estimar cuánto nos puede costar sacarnos cada carnet. Para confeccionar la estadística hemos dado por hecho estas variables:

Las autoescuelas no cobran matrícula: lógicamente muchas sí cobran matrícula, pero ello desvirtuaría el precio final muchísimo.

El precio del carnet teórico es de 30 euros.

Incluimos las tasas de la DGT (90,30 euros).

De media, tras consultar a las autoescuelas, se necesitan cinco prácticas para el AM, cinco para el examen de pista del A1/A2 y tres prácticas para la prueba de carretera. Dentro de estas prácticas contabilizamos también el examen, que en general las autoescuelas nos cobran lo mismo que en las prácticas.

El curso para el permiso A es de precio cerrado, por lo que se incluye matrícula y tasas de la DGT.