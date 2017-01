Vacaciones: Brasil compite con Chile

La constante devaluación de la moneda brasileña, sumada al retraso cambiario del peso argentino frente al dólar y a la incertidumbre de muchos viajeros de cara a las elecciones de octubre -especialmente con lo que pueda ocurrir después de los comicios-, han adelantado el interés de muchos mendocinos para empezar a planificar las vacaciones. Y las playas del sur y el centro brasileño parecen ser las favoritas por sobre las siempre cercanas del Pacífico chileno.

Camboriú, Florianópolis, Río de Janeiro y Buzios son las ciudades señaladas, tanto a la hora de las consultas como de adquirir los paquetes a brasil 2016. Mientras que en las dos primeras las tarifas rondan los $ 17.000 por persona (por 15 días con traslado vía terrestre o por una semana con vía aérea), para Río y Buzios la opción del aéreo por una semana llega, per cápita, a $ 20.000. En ambos casos, el paquete incluye pasajes, traslados y alojamiento con media pensión.

“Normalmente tenemos las tarifas en octubre, pero este año ya las teníamos listas en agosto. Y la gente está viniendo y preguntando constantemente. También preguntan mucho por las formas de pago. Lo que hay que tener en cuenta es que una vez que se cancela el pasaje, muy difícilmente se modifiquen los precios. Por eso la gente lo primero que hace es cancelar el aéreo y ‘congelar’ el paquete, aunque eso es más que nada un argumento de venta. Porque no se congela, sino que se paga y se cancela lo que puede ir cambiando”, destacó Pablo Charco, de la agencia BrasTur, especializada en destinos de Brasil.

El norte del país vecino también atrae a algunos, aunque los precios no son baratos y aquellos que disponen de un poco más de dinero se inclinan por llegar hasta el Caribe.

“Mucha gente que viene a averiguar por el norte de Brasil termina eligiendo el Caribe. El principal problema es que es caro, no tiene buenas conexiones aéreas (desde Mendoza) y los all inclusive no son baratos en Brasil -por un lado- y los que están no son tan completos como los del Caribe. Hay que entender que los pasajes y la hotelería se cotizan en dólares, por lo que acá no se siente la devaluación del real. Uno lo nota cuando sale a comer allá o a pasear, pero cuando ya está en el lugar. En los paquetes turisticos no repercute mucho este tema”, indicó Pilar Flamarique, de la agencia GMD.

De hecho, según los vendedores y agencias consultadas, en comparación con el verano pasado, los paquetes tienen un incremento de entre 15 y 25% -dependiendo del destino en Brasil-. Aunque esto parece no influir en los planes de los viajeros. “Entre 2012 y 2014 bajó entre 50 y 60% la demanda de paquetes a Brasil. Pero este año empezó a recuperar terreno, y asoma mejor que el 2014”, destacó Charco, de BrasTur.

El sur (también) existe

La proximidad de las playas sureñas de Florianópolis y Camboriú las transforman en las más populares para el turista argentino. “Tienen casas de cambio y locales que cambian pesos por todos lados, y eso es algo que buscan mucho los turistas. Incluso, mucha gente los elige para ir en auto y contratan sólo el alojamiento en el paquete”, indicó el vendedor de BrasTur.

En esa agencia, los paquetes a brasil a estas dos ciudades balnearias rondan entre $ 15.000 y $ 17.000, con el impuesto del 35% ya aplicado. “El año pasado este paquete estaba a $ 14.000 con los impuestos. Y la gente está comprando ya porque tiene miedo a lo que pueda pasar después de las elecciones.

Las grandes cosas que han afectado al rubro de turismo ocurrieron en diciembre: desde el corralito hasta la decisión de agregar el 35%. Por eso la gente quiere comprar y cancelar todo antes de fin de año”, indicó el vendedor.

En tanto, para Buzios y Río los paquetes oscilan entre $ 17.000 y $ 20.000 por persona, con aéreo, con siete noches de alojamiento media pensión, asistencia al viajero y traslados.

Vanina, de Rispoli, indicó que este año, aún cuando faltan casi tres meses para las vacaciones, ya hay más consultas y preguntas por Brasil y el Caribe.

“El sur es el más consultado para hacer escapadas cortas, por un par de días. Incluso, con la idea de abaratar un poco, organizan todo para irse en auto. Florianópolis, Camboriú, Salvador de Bahía, San Pablo, Puerto Seguro, Río de Janeiro y Buzios son los destinos por los que más se inclinan”, indicó la vendedora. En esta agencia, los paquetes para ir a las ciudades mencionadas oscilan entre $ 16.000 y $ 22.000.

El norte, poco conveniente

No son pocos aquellos que se ven atraídos por las paradisíacas playas del norte brasileño. Las arenas blancas y el mar azul funcionan como un imán para cualquiera que desea desenchufarse por unos días.

Sin embargo, al menos desde Mendoza, los paquetes no son de lo más económicos y los propios vendedores confiesan que es preferible gastar “un poco más” y cruzarse al Caribe.

“Para el norte de Brasil, un paquete por 7 días con media pensión está en $ 22.000 por persona. Pero por un poco más -casi $ 30.000- está la opción del Caribe, con all inclusives más completos (lo que termina eliminando los gastos de comida por separado). Además, mientras que para el sur y la zona central de Brasil hay vuelos directos -desde Buenos Aires a Río (por ejemplo)-, para ir al norte necesitás conexiones y pasar sí o sí por San Pablo. Es más tiempo, menos directo”, agregaron desde la agencia GMD.

“Para ir al norte de Brasil estamos hablando de gastar unos 2.800 dólares por persona. Mientras que para el Caribe, el paquete llega a 3.100 dólares y contempla el ‘todo incluido’. La gente que averigua por el norte termina inclinándose por el Caribe”, reconocieron desde Rispoli.

En BrasTur, en tanto, las consultas por el “Caribe brasileño” giran en torno a San Salvador. “Para salir en enero, una semana con todo incluido cuesta entre $ 25.000 y $ 30.000. Aquí no es tanta la rebaja y cuesta más o menos lo mismo que el Caribe”, indicaron desde esta operadora turística.