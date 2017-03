Vanina Oneto y Sergio Vigil tendran un merecido homenaje en Bariloche

Sergio Cachito Vigil tendrá su homenaje en Bariloche. Se lo rendirá la Asociación de Hockey de Bariloche y Lagos del Sur, en el marco de la Tercera Edición del Torno Ciudad de Bariloche. Estuvo a punto de suspenderse pero ahora las cosas están en reglas.

El ciclo de Vigil al frente de las Leonas comenzó en febrero de 1997 y causo la explosión del hockey argentino en todo el país. Convirtió a este deporte -y al nombre de Leonas, específicamente- en una marca registrada, cuando antes la actividad se circunscribía a la pasional vida de los clubes los fines de semana y sólo a algunas apariciones de los seleccionados.

Desde el 2000, tras aquel fulgurante paso por los Juegos Olímpicos de Sydney, las Leonas se sumaron a ese pedestal de los elegidos por los hinchas del deporte argentino.

La gente vio al los planteles de Cachito Vigil como vehículo transmisor de valores: esfuerzo, humildad, solidaridad, garra, compromiso, responsabilidad, alegría, hambre de gloria, fair play.

Con Vigil, Las Leonas lograron dos medallas olímpicas (Sydney 2000 y Atenas 2004), un campeonato mundial (Perth 2002), tres medallas en el Champions Trophy (oro en Amsterdam 2001, plata en Macao 2002 y bronce en Rosario 2004) y dos oros panamericanos (Winnipeg 1999 y Santo Domingo 2003).

Por todo eso, Vigil también sabe que lo suyo y lo de sus chicas marcó un antes y un después en el deporte.

Por todo esto y mucho más, que la Asociación decidió hacerle este agasajo y posiblemente sea un puntapié inicial para que otras instituciones del todo el país tomen el ejemplo.

“Cachito” le hizo muy bien al hockey y a otras disciplinas, y es lógico que se le rinda un homenaje.

Por otra parte recibirá casi el mismo reconocimiento, Vanina Oneto, que también jugó su último partido en la selección a fines del 2004.

Considerada por muchos como una de las mejores jugadoras del Mundo. Quizás el claro ejemplo, por lo cual, apodan “leonas” a las jugadoras de la Selección Argentina de hockey.

Garra, ambición, esfuerzo, hambre de gol, hizo de Vanina ser una gran inspiración para aquellas chicas que sueńan con ser Leonas.

El torneo se hace, pero…

Muchas veces en la ciudad de San Carlos de Bariloche, se preguntaron por qué en este lugar tan reconicido en el mundo, no tiene en verano espectáculos de alto nivel.

Pero cuando se organizan, o tiene muy poco apoyo del empresarial local o le ponen siempre piedras en el camino.

Malos entendidos, vueltas atrás, promesas no cumplidas, falta de apoyo y otras menudencias suelen generar el desánimo y hasta el desinterés por organizaro cosas importantes.

Algo de esto casi pasa con la 3° Edición denominado en su del Torneo Ciudad de Bariloche. Estuvo a punto de suspenderse, pero por suerte se va llevar a cabo, ya que los problemas que había con unos pasajes se solucionó y la realización del torneo sigue viento en popa.

De todas maneras, el presidente de la Asociación de Hockey Bariloche y Lagos del Sur sigue ( entidad organizadora del Torneo), Eduardo González Minguez, sigue sin entender el poco interés que despierta este tipo de espectáculos en el área empresarial de nuestra ciudad.

Es quizás, si no es el único, el evento del verano más importante de la Patagonia, por su nivel y en este caso por el merecido homenaje a Sergio Vigil y Vanina Oneto.

El torneo se realizará los días 10,11 y 12 de febrero en diferentes escenarios de nuestra ciudad.

Por el momento son 20 equipos los que confirmaron su presencia. De Buenos Aires vienen en mujeres equipos de Ciudad de Buenos Aires, del Liceo Naval y del CUBA como también San Fernando y el SIC. Los locales, la selección en primera y junior como los equipos Eventos del Sur, San Esteban, Estudiantes y Woodville.

Por el lado de los varones, estarán Hurling, el seleccionado Olímpico y argentino. Estudiantes, Eventos del Sur y Club del Prado serán los representativos locales.

Los equipos de Buenos Aires, contarán en sus filas varias jugadoras de la Selección Argentina. Ellas son Mariana Gonzalez Oliva, Carla Rebequi, Noe Barrionuevo, Belén Palleto, Jorgelina Rimoldi y Paola Vucojicik.

